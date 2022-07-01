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海外僑台商紓困方案 延至年底 僑委會補貼保證手續費

【洛杉磯訊】
中華民國僑務委員會將海外信用保證基金「紓困專案貸款信用保證」申請期限，由2022年6月底延長至12月底，歡迎有資金需求的僑台商運用。（僑委會官網）
中華民國僑務委員會將海外信用保證基金「紓困專案貸款信用保證」申請期限，由2022年6月底延長至12月底，歡迎有資金需求的僑台商運用。（僑委會官網）

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊全球經濟環境，中華民國僑務委員會將海外信用保證基金「紓困專案貸款信用保證」申請期限，由2022年6月底延長至12月底，歡迎有資金需求的僑台商運用。

僑委會輔導海外信用保證基金辦理「COVID-19（新冠肺炎）紓困專案」，以積極協助海外僑台商取得所需資金，延續事業永續發展。僑委會並於2021年4月加碼開辦「紓困方案4.0」，提供貸款額度最高上限40萬美元，由僑委會補貼保證手續費全額及一年利息補貼上限3200美元。

僑委會委員長童振源表示，鑒於全球疫情未艾，僑委會傾聽海外僑台商心聲，對資金融通期盼仍殷，爰延長紓困專案申請期限至2022年12月31日，以持續協助僑台商穩健事業發展根基。紓困專案自2020年4月開辦迄今，總共協助海外僑台商取得紓困資金超過1億2000萬美元。

海外信保基金目前在全球各地有197處承辦據點，分布於24個國家、50個都會區，若僑台商所在地無承辦銀行，也可透過國內國際金融業務分行（OBU）申請貸款保證。僑務委員會提醒，僑台商如有資金融通需求，可聯絡海外信用保證基金諮詢(LINE諮詢ID：@Taiwan-Fund；電話：劉經理886-2-2375-2961轉18)，或至僑委會網站「僑台商專區」https://Business.Taiwan-World.Net 及海外信用保證基金網站 http://www.ocgfund.org.tw 查詢相關資訊。

紓困 貸款 疫情

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