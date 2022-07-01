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長者福音 蒙市公車復駛 每周一至周五固定班車

記者丁曙／蒙特利公園市報導
蒙特利公園市7月1日起恢復市內公交車服務。（蒙特利公園市府）
蒙特利公園市7月1日起恢復市內公交車服務。（蒙特利公園市府）

蒙特利公園（Monterey Park）市議會最近批准，與公交系統運營商 First Transit 續簽合同，自2022年7月1日恢復市內公車Spirit Bus服務，周一至周五有固定班車，周六不提供服務。由於該公車乘客主要是不開車的年長者，對於銀髮族的出行很重要。

蒙特利公園市原有固定的市內公車交通服務，但自2020年起，因為新冠病毒大流行而暫停。最近疫情趨緩，市議會批准了延續與城市公交車公司 First Transit簽訂合同，恢復 Spirit Bus服務，但班車時間表略有修改。

Spirit Bus運營的1、2、3和4公車路線，將恢復周一至周五的服務，但周六或周日不提供服務。此前，公交車路線 1、2、3 和4在周六也提供服務。此外，原來的5號公車線暫時沒有恢復。最新的公車時間表可以在市府網站上查詢，也可以去市政廳索取。

更多有關蒙市公車服務的信息，可訪問www.montereypark.ca.gov/spiritbus；或致電市府公共工程局626-307-1320。

蒙特利公園市Spirit Bus簡單時間表。（蒙特利公園市府）
蒙特利公園市Spirit Bus簡單時間表。（蒙特利公園市府）

蒙特利公園 疫情

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