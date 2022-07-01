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久等了 爾灣啟用首座戶外公共羽球場

記者蕭迪玉/爾灣市報導
爾灣市長康恩、副市長郭正明與推動興建市立羽球館的義工們。（記者蕭迪玉/攝影）
爾灣市長康恩、副市長郭正明與推動興建市立羽球館的義工們。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣市日前啟用第一座公共戶外羽球場，市長康恩（Farrah Khan）及華裔副市長郭正明（Anthony Kuo）到場祝賀，並強調市立羽球館落成之前，市府將先後推出戶外及室內羽球場地，以滿足居民健身的需求。

爾灣市啟用第一座戶外公共羽毛球場地，市長康恩（左三）到場祝賀。（記者蕭迪玉/攝影...
爾灣市啟用第一座戶外公共羽毛球場地，市長康恩（左三）到場祝賀。（記者蕭迪玉/攝影）

位在Los Olivos社區公園內的戶外羽球場原本是網球場，市府增添黃色的羽球單打及雙打場地界線，並架設網柱及球網，率先啟用的兩座羽球場自每週五中午起到週一中午時段是羽毛球專用時段，任何人都可使用。社區公園內現有的四座網球場地在晚間10時之前均有夜間照明設備。

市長康恩表示，市議會今年1月通過興建羽球館的提案後，現由市府各部門研議合適的地點，目前市府計畫先啟用戶外及室內球場供居民使用。副市長郭正明也解釋說，市政府的各項計畫均需經過詳細的規畫步驟，羽球館建成之前，先推出戶外及室內羽球專用場地，希望羽球愛好者能善加利用。

推動興建羽球館的陳建毅說，根據保守的估計，爾灣居民中每週定期打羽球的人數超過1500人，市府提供的戶外羽球場數量極有可能繼續增加，同時，市府計畫自秋季起，在爾灣高中體育館增闢室內羽球場用地。不過，羽球專用場地必須使用特殊的地墊，以保護比賽選手不致受傷，這也是爭取興建羽球館的主要原因之一，與爾灣市府正在研議中的多功能體育館仍有差距。

當天到場的上百名羽球愛好者中，包括不少高中生及大學生，他們在公立高中成立羽球俱樂部，向校方申請使用體育館打球時卻經常碰壁，因為羽球不像籃球、排球受重視。另一位羽球迷說，20年前他在爾灣上高中時，也面臨相同的困境，直到現在，他還是經常必須開車去洛杉磯的羽球館，爾灣市啟用公共羽球場地，對橙縣的羽球同好來說，是夢想成真的第一步。

羽球 爾灣 健身

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