我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

Brea養老院 首對華裔夫婦入住 直誇「完美的家」

蕭愛╱布瑞亞報導
卡普瑞亞娜長青社區主樓外觀。(蕭愛提供)
卡普瑞亞娜長青社區主樓外觀。(蕭愛提供)

橙縣布瑞亞市（Brea）十年前建造一座高級長青社區卡普瑞亞娜（Capriana），一共有70餘個大小不同的單位，很快就住滿了年長者，年前首對華裔夫婦入住，雖然價格不菲，這對夫婦還是非常滿意居住環境及無微不至的服務，他們説，「住在這裡很安心，不用擔心任何事情」。

影音來源：蕭愛提供

卡普瑞亞娜養老院是由一家專建造退休社區的建築公司設計建造。這家公司從1989年以來，已經在美西規劃建造30多個退休社區，是退休社區業界公認的領導者。

已退休十餘年的華裔麥克（Mike） 和南西（Nancy）夫婦，原來住在惠提爾，因為兩人都邁入80大關，想要住進設備完善又充滿活力的社區，安享晚年，可是好一點的養老院早已住滿，等待的名單都一長串。剛巧卡普瑞亞娜僅四棟小屋的其中一棟有人遷出，他們得到通知就立即賣掉自己的房子，與公司簽約付錢遷入。

獨門獨院 還有開心菜圃

南西説，她重新在這裡建立了完美的家，獨門獨院，房屋旁有二呎高的菜圃，她不用彎腰就可以在上面種蔬菜，她種了茄子、韮黃、蜿豆、番茄、秋葵、絲瓜等⋯每天為它們澆水，看它們成長，非常開心。

厚實的主建築大樓，有圖書館、咖啡室、交誼廳、運動器材中心，還有電影院每天放映兩場。南西在此交了許多朋友，最大年紀是101歲，那位老太太只用一根普通拐杖優雅來去自如，絲毫看不出是百歲人瑞。他們這裡還有一個傳統，當新住戶入住，老住戶都會打電話或是當面歡迎，充分表現鄰里親切之情。

一日三餐 可由餐廳料理

每日三餐都可以到餐廳享用，或是請人送到房間。疫情期每個人的餐點都是送到房間。現在已經恢復在餐廳用膳。有客人來時，也可以事先訂位。他們的傳統是當時不付小費，到年底會有信封送上，請住戶一次付一年的小費。

獨立小屋和公寓住宅都經過精心設計，簡約和精緻是設計者的主軸，室內裝飾包括花崗岩枱面、楓木櫥櫃和不銹鋼器具。南西説：任何東西壞了，只要打電話給24小時服務中心，立即就有人來修理。每周固定時間有人來打掃房間，外面的庭園也是每周固定清掃。

卡普瑞亞娜長青社區中庭魚池是療癒的好地方。(蕭愛提供)
卡普瑞亞娜長青社區中庭魚池是療癒的好地方。(蕭愛提供)

白人為主 東方人僅三戶

這裡的住戶大部分都是白人，東方面孔僅有三戶，南西和麥克是僅有的中國人。他們的老朋友，可受邀參觀，一窺高檔老人院的實況。

對有人以住郵輪來養老，85歲的麥克認為不是理想的長期養老辦法。他認為年紀大了，每個人都要考慮到養老的問題，即早作好規劃應該如何養老。入住養老院是當行動自如時，這些老年人在養老院自己的公寓獨立自主生活；當行動不能自主時，養老院持續提供醫療、安寧等各項服務。所以他們稱此地是布瑞亞地區唯一持續護理退休社區，提供可以想像最高水平的服務。

卡普瑞亞娜長青社區大廳典雅。(蕭愛提供)
卡普瑞亞娜長青社區大廳典雅。(蕭愛提供)

養老院 退休 華裔

上一則

美華文藝季講座 古代建築智慧 專家周六分享心得

下一則

送披薩途中停車救助傷者 司機遭槍殺

延伸閱讀

華府醫用大麻 滿21歲可自證購買

華府醫用大麻 滿21歲可自證購買
聖安東尼奧住宅前烤肉 7人遭駕車嫌犯槍擊2死

聖安東尼奧住宅前烤肉 7人遭駕車嫌犯槍擊2死
大西洋城賭場員工 投票通過罷工

大西洋城賭場員工 投票通過罷工
新墨州郡委參加國會暴亂 被押天數抵刑期 躲過坐牢

新墨州郡委參加國會暴亂 被押天數抵刑期 躲過坐牢
場邊人語／洋基第一 沒有異議

場邊人語／洋基第一 沒有異議
攜槍自稱有刺殺意圖 加州男子在卡瓦諾住家附近被捕

攜槍自稱有刺殺意圖 加州男子在卡瓦諾住家附近被捕

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手