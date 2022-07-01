Brea養老院 首對華裔夫婦入住 直誇「完美的家」

卡普瑞亞娜長青社區主樓外觀。(蕭愛提供)

橙縣布瑞亞市（Brea）十年前建造一座高級長青社區卡普瑞亞娜（Capriana），一共有70餘個大小不同的單位，很快就住滿了年長者，年前首對華裔 夫婦入住，雖然價格不菲，這對夫婦還是非常滿意居住環境及無微不至的服務，他們説，「住在這裡很安心，不用擔心任何事情」。

<strong>養老院</strong></a><!-- #Location: /inc/content/story/media_tag -->首對華裔夫婦入住" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

影音來源：蕭愛提供

卡普瑞亞娜養老院是由一家專建造退休 社區的建築公司設計建造。這家公司從1989年以來，已經在美西規劃建造30多個退休社區，是退休社區業界公認的領導者。

已退休十餘年的華裔麥克（Mike） 和南西（Nancy）夫婦，原來住在惠提爾，因為兩人都邁入80大關，想要住進設備完善又充滿活力的社區，安享晚年，可是好一點的養老院早已住滿，等待的名單都一長串。剛巧卡普瑞亞娜僅四棟小屋的其中一棟有人遷出，他們得到通知就立即賣掉自己的房子，與公司簽約付錢遷入。

獨門獨院 還有開心菜圃

南西説，她重新在這裡建立了完美的家，獨門獨院，房屋旁有二呎高的菜圃，她不用彎腰就可以在上面種蔬菜，她種了茄子、韮黃、蜿豆、番茄、秋葵、絲瓜等⋯每天為它們澆水，看它們成長，非常開心。

厚實的主建築大樓，有圖書館、咖啡室、交誼廳、運動器材中心，還有電影院每天放映兩場。南西在此交了許多朋友，最大年紀是101歲，那位老太太只用一根普通拐杖優雅來去自如，絲毫看不出是百歲人瑞。他們這裡還有一個傳統，當新住戶入住，老住戶都會打電話或是當面歡迎，充分表現鄰里親切之情。

一日三餐 可由餐廳料理

每日三餐都可以到餐廳享用，或是請人送到房間。疫情期每個人的餐點都是送到房間。現在已經恢復在餐廳用膳。有客人來時，也可以事先訂位。他們的傳統是當時不付小費，到年底會有信封送上，請住戶一次付一年的小費。

獨立小屋和公寓住宅都經過精心設計，簡約和精緻是設計者的主軸，室內裝飾包括花崗岩枱面、楓木櫥櫃和不銹鋼器具。南西説：任何東西壞了，只要打電話給24小時服務中心，立即就有人來修理。每周固定時間有人來打掃房間，外面的庭園也是每周固定清掃。

卡普瑞亞娜長青社區中庭魚池是療癒的好地方。(蕭愛提供)

白人為主 東方人僅三戶

這裡的住戶大部分都是白人，東方面孔僅有三戶，南西和麥克是僅有的中國人。他們的老朋友，可受邀參觀，一窺高檔老人院的實況。

對有人以住郵輪來養老，85歲的麥克認為不是理想的長期養老辦法。他認為年紀大了，每個人都要考慮到養老的問題，即早作好規劃應該如何養老。入住養老院是當行動自如時，這些老年人在養老院自己的公寓獨立自主生活；當行動不能自主時，養老院持續提供醫療、安寧等各項服務。所以他們稱此地是布瑞亞地區唯一持續護理退休社區，提供可以想像最高水平的服務。