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人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

加州排名前十學區 南加占兩席

記者邵敏／洛杉磯報導
對於許多華人家庭來說，學區是決定在哪裡買房的首要標準。（記者邵敏／攝影）
對於許多華人家庭來說，學區是決定在哪裡買房的首要標準。（記者邵敏／攝影）

數據分析共享資訊網站Stacker使用Niche的排名，編制了一份加州最佳學區列表，其中南加華人最熟悉的兩個學區進入前十名，排名第七的是聖瑪利諾聯合學區（San Marino Unified School District），排名第九的是亞凱迪亞聯合學區（Arcadia Unified School District）。

華人對於教育的重視，直接體現在對孩子就讀學區的選擇，不少移民美國的華人家庭，更是放棄國內優越條件、成功事業，就是為了給孩子提供一個良好的教育環境。因此對於許多家庭來說，學區是決定在哪裡買房的首要標準。很多南加華人在聖瑪利諾市、亞市置業，除了這兩個城市的環境較好之外，主要就是因為學區分數排名高。

華人蔣女士疫情前在聖瑪利諾市購置了一套房產，這套四臥四衛的房子價格在180萬左右，屬於該市房價較低的價位，當時房子還未上市，蔣女士通過朋友介紹，短短幾天就全現金搶到這套房子，她說主要就是為了讓孩子就讀好學區。蔣女士回憶說：「當時我還嫌房價太貴，想多做一下比較，但我老公立馬下手成交。」兩年後的今天，這處房產已漲到250萬，對此，蔣女士非常慶幸，「學區好，就不用擔心房價下跌，華人熱衷投資學區房，不僅是為了自己的孩子，也是看準上漲的前景。」

家住巴沙迪那市（Pasadena）的曾先生，孩子今年到了讀小學的年齡，過去兩年，他一直想在聖瑪利諾市購置房產，也是為了能讓孩子入讀好學區，但如今面對這個城市高漲的房價，他表示無奈放棄，「我們現在退而求其次，考慮在亞凱迪亞買一套房子，學區相對較好，房價也在我們的可承受範圍內。」

一所好的學校可以給孩子帶來一生的機會，相關數據表明，隨著獲得的每一個學位，終生收入都會成倍增加，學士學位持有者每年平均收入比高中畢業生高出約2萬6000元。在好的學區讀書畢業，進入名校的機會也增加，一所好的高等學府，將為學生提供勞動力市場成功所必需的基本技能。

從Niche的加州10大好學區排名來看，排名第九的亞凱迪亞聯合學區畢業率為99%，這個數字比排名第一的洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區（Los Gatos-Saratoga Joint Union High School District）還要高，聖瑪利諾學區的畢業率是95%。自然，排名前後還考慮其他綜合因素，包括師生比例、教師平均工資、學生學術成績、參加課外活動的機會等。

亞凱迪亞聯合學區加州排名第九，此為亞市一街中學。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞聯合學區加州排名第九，此為亞市一街中學。（記者邵敏／攝影）

學區 華人 聖瑪利諾

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