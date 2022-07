南加四眾議員赴白宮 見證籌建亞太博物館

代表南加州的四位亞太裔國會眾議員,劉雲平(左一)、高野(右三)、趙美心(右一)赴白宮觀禮,見證拜登總統建立全國亞太裔博物館法案簽署儀式。(劉雲平辦公室)

代表南加州地區的四位華裔和亞裔國會議員,日前赴白宮見證拜登 總統簽署了眾議員 孟昭文提出的法案,研究建立一個全國性的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民博物館 。

華裔眾議員劉雲平(Ted Lieu)指出,他很榮幸成為共同提案人,並且見證了這項法案由總統簽署成為法律。出席該場儀式的貴賓還有賀錦麗副總統、眾議院佩洛西議長,以及代表南加州選區的一些國會同事,包括國會亞裔黨團主席趙美心(Judy Chu)、日裔眾議員高野(Mark Takano)、韓裔眾議員金映玉(Young Kim)。

拜登6月13日在白宮簽署由華裔國會眾議員孟昭文(Grace Meng)等人提出,並推動的建立亞太裔國家博物館法案,將創建一個由國會兩院領袖任命的八位專家組成委員會,研究如何成立、資助、營運、維護全國首個亞太裔國家博物館。

這項全名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)、編號H.R.3525的提案,4月在眾議院通過,5月亞太裔傳統月獲參議院批准,6月13日在由拜登在白宮簽字成法。