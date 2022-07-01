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南加四眾議員赴白宮 見證籌建亞太博物館

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
代表南加州的四位亞太裔國會眾議員，劉雲平（左一）、高野（右三）、趙美心(右一)赴白宮觀禮，見證拜登總統建立全國亞太裔博物館法案簽署儀式。（劉雲平辦公室）
代表南加州的四位亞太裔國會眾議員，劉雲平（左一）、高野（右三）、趙美心(右一)赴白宮觀禮，見證拜登總統建立全國亞太裔博物館法案簽署儀式。（劉雲平辦公室）

代表南加州地區的四位華裔和亞裔國會議員，日前赴白宮見證拜登總統簽署了眾議員孟昭文提出的法案，研究建立一個全國性的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民博物館

華裔眾議員劉雲平（Ted Lieu）指出，他很榮幸成為共同提案人，並且見證了這項法案由總統簽署成為法律。出席該場儀式的貴賓還有賀錦麗副總統、眾議院佩洛西議長，以及代表南加州選區的一些國會同事，包括國會亞裔黨團主席趙美心（Judy Chu）、日裔眾議員高野（Mark Takano）、韓裔眾議員金映玉(Young Kim)。

拜登6月13日在白宮簽署由華裔國會眾議員孟昭文（Grace Meng）等人提出，並推動的建立亞太裔國家博物館法案，將創建一個由國會兩院領袖任命的八位專家組成委員會，研究如何成立、資助、營運、維護全國首個亞太裔國家博物館。

這項全名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)、編號H.R.3525的提案，4月在眾議院通過，5月亞太裔傳統月獲參議院批准，6月13日在由拜登在白宮簽字成法。

眾議員 博物館 拜登

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