加州立法 淘汰一次性塑料

加州立法者6月30日通過全國最全面的法律，將逐步淘汰一次性塑料。（本報檔案照）

洛杉磯時報報導，加州 立法者6月30日通過全國最全面的法律，將逐步淘汰一次性塑料。加州州長紐森 （Gavin Newsom）當日即簽署該法案。

這項立法阻止了許多立法者和塑料產業希望避免的11月提案投票 ，並讓加州成為全國努力消除聚苯乙烯和其他塑料的先鋒。這些塑料會降解成有毒顆粒，儲存在人體血液、組織和器官。

29日深夜，加州眾議會以67對2票通過這項由參議員艾倫（Ben Allen）擬定的法案，參議會30日上午，以29票贊成該法。

多年來艾倫一直試圖讓立法者解決日益嚴重的塑料污染危機，但遭塑料行業、食品容器製造商和環保人士反對，認為該法還不夠周延。

兩週前，環境領導人對艾倫法案修正案存在分歧，經過談判和修改，倡議支持者最終表態支持。

根據最終版本，該法案要求到2028年1月1日，在加州銷售、分銷或進口的塑料製品中，至少有30%是可回收的。到2032年，這數字將上升至65%。

法案還要求至2032年，將一次性塑料垃圾減少25%，並授權加州資源回收局（CalRecycle），若經濟和廢物流中的塑料量增加，可提高該百分比。

就發泡聚苯乙烯而言，至2025年，這一數字需達到25%。目前加州已有128個城市禁止使用聚苯乙烯。

大自然保護協會的齊格勒（Jay Ziegler）表示，目前聚苯乙烯的回收率處於低個位數，因此不太可能在三年內實現25%的回收目標。