我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

加州立法 淘汰一次性塑料

編譯組／綜合報導
加州立法者6月30日通過全國最全面的法律，將逐步淘汰一次性塑料。（本報檔案照）
加州立法者6月30日通過全國最全面的法律，將逐步淘汰一次性塑料。（本報檔案照）

洛杉磯時報報導，加州立法者6月30日通過全國最全面的法律，將逐步淘汰一次性塑料。加州州長紐森（Gavin Newsom）當日即簽署該法案。

這項立法阻止了許多立法者和塑料產業希望避免的11月提案投票，並讓加州成為全國努力消除聚苯乙烯和其他塑料的先鋒。這些塑料會降解成有毒顆粒，儲存在人體血液、組織和器官。

29日深夜，加州眾議會以67對2票通過這項由參議員艾倫（Ben Allen）擬定的法案，參議會30日上午，以29票贊成該法。

多年來艾倫一直試圖讓立法者解決日益嚴重的塑料污染危機，但遭塑料行業、食品容器製造商和環保人士反對，認為該法還不夠周延。

兩週前，環境領導人對艾倫法案修正案存在分歧，經過談判和修改，倡議支持者最終表態支持。

根據最終版本，該法案要求到2028年1月1日，在加州銷售、分銷或進口的塑料製品中，至少有30%是可回收的。到2032年，這數字將上升至65%。

法案還要求至2032年，將一次性塑料垃圾減少25%，並授權加州資源回收局（CalRecycle），若經濟和廢物流中的塑料量增加，可提高該百分比。

就發泡聚苯乙烯而言，至2025年，這一數字需達到25%。目前加州已有128個城市禁止使用聚苯乙烯。

大自然保護協會的齊格勒（Jay Ziegler）表示，目前聚苯乙烯的回收率處於低個位數，因此不太可能在三年內實現25%的回收目標。

加州 紐森 投票

上一則

南加四眾議員赴白宮 見證籌建亞太博物館

下一則

涉歧視亞裔 一高中學區總監下台

延伸閱讀

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重
州議會：外州人來加州墮胎 不補助旅費

州議會：外州人來加州墮胎 不補助旅費
加州3079億元預算史上新高 用於免費醫保、通膨退款等

加州3079億元預算史上新高 用於免費醫保、通膨退款等
防仇亞 加州將撥款500萬元 聘亞語師資

防仇亞 加州將撥款500萬元 聘亞語師資
勇士今冠軍大遊行 華人球迷：太幸福

勇士今冠軍大遊行 華人球迷：太幸福
加州回收法提案難認同 環團堅決11月公投

加州回收法提案難認同 環團堅決11月公投

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出