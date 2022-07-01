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洛城新語／調侃中國風氣盛 在美華人「躺槍」

洛城新語 

與挑起烏克蘭戰爭的俄羅斯一樣，如今的中國，恐怕是最不受西方世界歡迎的國家。上至政客、下至主流媒體，批評、調侃中國，似已成為政治正確。而隨著中國外交態度愈發強硬，這股風氣也愈演愈烈，美國華人也難免不被波及。

英國經濟學人雜誌，6月28日刊登文章「世界上消耗糧食最多的動物，不是人類（Most of world's grain is not eaten by humans）」。題目雖說是全人類，但文中類比的對象，卻有豬與中國；並得出結論，豬在2019年吃掉了4.31億噸的糧食，比中國人吃的多了45%。

拋開這個類比是否可以論證主題不談，將豬與中國人擺在一起做比較，就有為點擊率、討好西方觀眾、故意調侃中國之嫌。而這並不是經濟學人雜誌第一次調侃、唱衰或批評中國；進入其官網，搜索關鍵詞「China」，2021至2022年洋洋灑灑數十頁，除了批評就是鼓吹中國威脅。「中國航母又大又貴，彰顯野心」、「中國娛樂產業要完」、「中國精英認為，女權是崇洋媚外」等。

不過倘若把搜索的時間，限定在2017年以前、甚至更早，則是另外一番景象。「中國人工智能技術媲美美國」、「中國金融科技，為西方提供參考」及「中國網購貿易蓬勃發展」等，也有不少對中國的正面報導。

經濟學人雜誌報導方向的轉變，只是西方世界對中國看法產生變化的一個層面。在國家領導人這邊，從美國前總統川普，到現總統拜登，無不在鼓吹與中國競爭；並多次在公開場合抨擊中國的人權、貿易不平等及偷取智慧產權等問題。美國兩任總統都這麼表態，英、法、德等唯美國馬首是瞻的西方國家，豈有不附和的道理。日前閉幕的「七國集團」（G7）峰會，在聯合公報中史無前例的提到中國多達14次，且均為嚴厲批評，就可見一斑。

從主流媒體到政府，都在宣傳中國不受歡迎的觀念。民眾對中國之態度，也就一目了然。丕優研究19國民調的民調顯示，有68%的民眾對中國持負面看法。

祖籍國在世界上的名聲不佳，在美華裔也難以獨善其身，可謂是躺著也中槍。經濟學人雜誌，雖然將「豬和中國人吃糧食」對比的文章做出修改，並刪除相關推文；但網絡世代，風過留痕、雁過留聲；豬比中國人吃的糧食多這個類比，很可能成為一種「梗」文化，獲得更廣的流傳。

正如前總統川普，意在將病毒起源歸咎於中國的一句「功夫流感（Kung Flu）」。罵的雖然是中國，卻也客觀上，讓美國華裔在疫情期間陷入受歧視深淵。

更讓人憂心的是，隨著中國外交態度愈發強硬，西方世界調侃中國越起勁。隨著越來越多「梗」流出，華裔只能不斷「躺槍」。

華裔 民調 川普

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