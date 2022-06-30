我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

工業市、拉汶市長 接掌聖谷基建委員會

【鑽石吧訊】
工業市市長Cory Moss擔任聖蓋博谷政府聯盟基礎工程建設委員會主席。（檔案照）
工業市市長Cory Moss擔任聖蓋博谷政府聯盟基礎工程建設委員會主席。（檔案照）

聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）基礎工程建設委員會28日推舉工業市（City of Industry）市長Cory Moss和拉汶市（La Verne）市長Tim Hepburn，分別擔任該委員會主席和副主席，繼續領導監督聖蓋博谷地的公共基礎設施項目建設，包括耗資19億元的阿拉米達東區走廊項目（ACE）立交分隔工程，以及耗資4.2億元用以緩解位於57/60號公路交匯點交通擁堵的項目。

Moss表示，聖蓋博谷地區是全美一些最重要的交通基礎設施所在地，每天有數百萬元的商貿直接通過聖谷城市和高速公路前往目的地，確保這些項目順利且安全地完成，對改善交通、貿易和居住生活質量都有特別意義。

作為聖蓋博谷公共基礎設施項目建設的監督單位，聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）基礎工程建設委員會成員多年來由聖谷各市市長和市議員選舉產生，包括SGVCOG主席、代表聖蓋博谷地區的洛杉磯縣縣委、五名地區代表，以及在各自城市中積極開展ACE立交分隔項目的前阿拉米達東區走廊建設管理局董事會成員。委員會監督的其他項目包括設計拉汶市的山麓金線公交步行橋項目、Rio Hondo減載戰略項目，以及一項區域電動自行車共享計畫。

Moss2015年當選工業市議員，並在2019年成為工業市歷史上首位女市長，自2017年以來，她一直在基建委員會任職，並擔任山麓公交管理委員會的代表。

Hepburn2015年首次當選拉汶市議員，他是聖蓋博谷政府聯盟的第一任副主席，自2018年以來一直任職於基建委員會。他是一位小企業家，管理著自己的電力承包公司。

拉汶市市長Tim Hepburn擔任聖蓋博谷政府聯盟基礎工程建設委員會副主席。（...
拉汶市市長Tim Hepburn擔任聖蓋博谷政府聯盟基礎工程建設委員會副主席。（檔案照）

聖蓋博 工業市 金線

上一則

洛城新語／小心餐館巧立名目收新費

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

聖蓋博谷限水 戶外澆水每周2次 洗澡5分鐘

聖蓋博谷限水 戶外澆水每周2次 洗澡5分鐘
基建找工 佛州提供401k退休計畫 亞利桑納保證12個月工時

基建找工 佛州提供401k退休計畫 亞利桑納保證12個月工時
高通膨 百物漲 成本增 基礎建設延宕 重挫拜登政績

高通膨 百物漲 成本增 基礎建設延宕 重挫拜登政績
抗衡中國一帶一路 美將啟動全球基建倡議

抗衡中國一帶一路 美將啟動全球基建倡議
拜登擬推G7全球基建倡議 反制中國一帶一路

拜登擬推G7全球基建倡議 反制中國一帶一路
聖蓋博谷東區招募治安義工、義警

聖蓋博谷東區招募治安義工、義警

熱門新聞

中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯