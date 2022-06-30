工業市、拉汶市長 接掌聖谷基建委員會

工業市市長Cory Moss擔任聖蓋博谷政府聯盟基礎工程建設委員會主席。（檔案照）

聖蓋博 谷政府聯盟（SGVCOG）基礎工程建設委員會28日推舉工業市 （City of Industry）市長Cory Moss和拉汶市（La Verne）市長Tim Hepburn，分別擔任該委員會主席和副主席，繼續領導監督聖蓋博谷地的公共基礎設施項目建設，包括耗資19億元的阿拉米達東區走廊項目（ACE）立交分隔工程，以及耗資4.2億元用以緩解位於57/60號公路交匯點交通擁堵的項目。

Moss表示，聖蓋博谷地區是全美一些最重要的交通基礎設施所在地，每天有數百萬元的商貿直接通過聖谷城市和高速公路前往目的地，確保這些項目順利且安全地完成，對改善交通、貿易和居住生活質量都有特別意義。

作為聖蓋博谷公共基礎設施項目建設的監督單位，聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）基礎工程建設委員會成員多年來由聖谷各市市長和市議員選舉產生，包括SGVCOG主席、代表聖蓋博谷地區的洛杉磯縣縣委、五名地區代表，以及在各自城市中積極開展ACE立交分隔項目的前阿拉米達東區走廊建設管理局董事會成員。委員會監督的其他項目包括設計拉汶市的山麓金線 公交步行橋項目、Rio Hondo減載戰略項目，以及一項區域電動自行車共享計畫。

Moss2015年當選工業市議員，並在2019年成為工業市歷史上首位女市長，自2017年以來，她一直在基建委員會任職，並擔任山麓公交管理委員會的代表。

Hepburn2015年首次當選拉汶市議員，他是聖蓋博谷政府聯盟的第一任副主席，自2018年以來一直任職於基建委員會。他是一位小企業家，管理著自己的電力承包公司。