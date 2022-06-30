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蒙市迎商機 規劃住商混合區 擬吸引餐飲、娛樂業入駐

記者張庭瑜/蒙特利公園市報導
市府經理羅保（左）及企劃部經理塞拉諾回應民眾問題。（記者張庭瑜／攝影）
市府經理羅保（左）及企劃部經理塞拉諾回應民眾問題。（記者張庭瑜／攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）政府於6月28日在萬怡酒店（Courtyard by Marriott）舉辦商業經紀午餐會，與多位經紀人共同探討蒙市未來的規劃和經濟發展。

市府經理Ron Bow、企劃部經理塞拉諾（Jessica Serrano）及經濟發展部經理托雷斯（Joseph Torres）都到場參與解說，希望能幫助商業經紀在未來能更好的協助客戶及租戶需求。

塞拉諾於會議開始，為經紀人分析蒙市的種種優點。她說，蒙市位於聖蓋博谷（San Gabriel Valley）的中心，離市區也只有10英里的距離，其中有超過31.8％的居民擁有學士以上學位，年收中位數為6萬1819元，居民年齡中位數為44歲，是個十分有潛力的商業地區。並展示了近期翻修過後的新商業區，及未來將開發的地區。

塞拉諾提及，蒙市將積極建設商業住宅混合區、商業區及住宅用建築，出租率都在穩定成長中，希望能於未來招到各式異國餐館及娛樂項目在此發展，讓市區發展更為穩定蓬勃。

7葉咖啡（7 leaves cafe ) 開發總監Michael Tran表示，他們公司在擴展開點時通常會考慮到當地的人口統計數、消費力、市政府對於商家的態度等，而在他們公司考量過後，認為蒙市絕對是個可以合作的城市，相比聖地牙哥的營業環境，洛杉磯還有很大的發展性。

Ron Bow表示，他於蒙市居住25年以上，十分了解過去的蒙市與現在的差別，他也了解以往經商的苦楚，但現在的政府與以往截然不同，現在政府極力削減繁文縟節的流程，確保社區能好好運用蒙市的所有資源，並且政府最近還新聘了一名退休的社區發展總監，來確保社區發展的穩定性。  

在提到交通及住宅未來的發展方向，Ron Bow表示，政府了解以往的交通流量一直是個不小的問題，因此將與洛杉磯縣大都會捷運局（簡稱MTA） 合作，建立幾條新快速公車路線，讓通勤時間能大為減少。目前市區中還有幾條輔助街道比起常用道路更為便捷，政府也會在附近提供公共交通，讓不同的社區能夠發展平衡。

在住宅議題上，Ron Bow也補充說，現今社區住房問題的不足政府也注意到了，因此在房地產開發商與政府會面商議時，都會讓他們以能負擔得起的住房單元為考量去發展，並積極招商中，未來會建設更多經濟適用房，讓不論是中低收入戶都能負擔起住房。 

談到治安問題，Ron Bow說，政府正朝這方面積極努力，會與其他機構合作以便更全面性的解決流浪漢問題，其中包含收容所、聘用心理學家為其診斷治療，以真正落實及成為全方位服務城市。

7葉咖啡開發總監Michael Tran分享選址心得。（記者張庭瑜／攝影）
7葉咖啡開發總監Michael Tran分享選址心得。（記者張庭瑜／攝影）
民眾向市府經理提問。（記者張庭瑜／攝影）
民眾向市府經理提問。（記者張庭瑜／攝影）

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