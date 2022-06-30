聖谷東區警民聯防 巡邏志工隊成軍

由社區安全人人有責協會與洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局合作的志工團隊（Volunteers On Patrol）近日成軍，首期共有20位志工參加。（TACF提供）

由「社區安全人人有責」（Together Against Crime Foundation，TACF) 協會與洛杉磯縣警察局核桃鑽石吧 分局合作的志工團隊（Volunteers On Patrol）近日成軍，首期共有20位志工參加，將從近期開始接受警方專業知識訓練，訓練之後參與社區巡邏工作，期望幫助緩解警力不足，進一步加强社區治安守護。

來自聖蓋博谷東區多個城市的20位志工近日首次見面。志工們表示，曾經安全的社區，近年面臨嚴峻的安全挑戰，財產犯罪不斷，惡性事件不斷，無論居民和商家，大家必須盡力與警方合作，守望相助，保衛社區。 社區安全人人有責協會這次是首次以團隊力量，參與巡邏志工團隊的華人 組織。

據瞭解，首批參加巡邏志工團隊的志工中，有退休工程師、保險經紀、退休公務員、在職醫生、電台主持人、地產經紀人，核桃市長秦振國也在其中。TACF首任會長Chuck Sun也義不容辭的加入志工團隊。

巡邏志工團隊的方案， 是TACF與核桃鑽石吧警分局局長多次交流後，所提出的方案，希望未來更多的華人加入志工團隊，緩解警力不足，協助遏制犯罪。

警局招募的志工，除了輔助警察執行一些沒有危險性的任務外，其他勤務還有協助翻譯，處理文書工作、協助接待公眾投訴、巡查外出度假的住宅、巡查公園的安全、交通管制指揮，甚至可以簽發違規停車單。

在巡邏志工團隊成立當天，鑽石吧咪咪house和美食達人Jassica特別提供美食支持，大家都希望華人社區眾志成城，一起守護家園的安全。