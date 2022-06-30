巾幗會紀念賽珍珠 僑團百餘人參加

巾幗會28日在約巴林達的尼克森圖書館舉辦賽珍珠（Pearl S.Buck）誕辰130周年紀念活動，吸引南加僑團百餘人參加。（記者張宏／攝影）

巾幗會（JinGuo Committee）28日在約巴林達的尼克森圖書館舉辦賽珍珠（Pearl S.Buck）誕辰130周年紀念活動，吸引南加僑團百餘人參加。大家在緬懷賽珍珠的同時，希望借助這個活動能改善中美關係。

賽珍珠出生於美國維吉尼亞州 ，出生不到百天就隨傳教士父母到中國。此後除了去美國上了幾年學，在中國生活工作近40年。基於在中國的所見所聞，賽珍珠創作出一系列以中國和中國人為主題的作品，並憑借描寫中國農民生活的小說 「大地」(The Good Earth) 獲得1932年普立茲小說獎。六年後，賽珍珠憑借其關於中國的生動而豐厚的創作，又摘得諾貝爾文學獎，成為美國第一名獲得諾貝爾文學獎的女作家，也是唯一一個同時獲得普利策獎和諾貝爾獎 的女作家。

賽珍珠一生著述頗豐，創作超過100部文學作品，她還是將中國古典名著「水滸傳」完整譯本介紹到美國第一人。

巾幗會會長楊弼表示，主辦紀念賽珍珠活動別有意義，尤其是在當前中美關係的大背景下。賽珍珠於1892年出生，在那個年代她搭建中美兩國人民的相互瞭解和交往的橋樑。她把中國鄉村的人文生活描繪的淋漓盡致，讓美國等西方人對中國傳統文化逐漸瞭解。

獨立學者徐和平也是「再見賽珍珠」一書作者，該書是一本賽珍珠個人回憶性資料集。徐和平表示，賽珍珠是中美關係歷史中不可或缺的人物，在她之前，西方對中國人的了解多為負面，通過賽珍珠的著作品讓西方改變了對中國人的看法。

巾幗會創會會長張素久表示，作為第一個描寫中國的美國作家，賽珍珠是中國人的朋友。希望借助這次活動，能改善中美關係。