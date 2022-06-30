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李明東來自台灣 任索諾瑪州大代校長

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
來自台灣的李明東博士獲任加州州大Sonoma分校代理校長。（CSU）
來自台灣的李明東博士獲任加州州大Sonoma分校代理校長。（CSU）

來自台灣的李明東（Ming-Tung Mike Lee，譯音）博士，本周獲加州州立大學 (CSU) 臨時總校長科斯特（Jolene Koester）任命為索諾瑪州立大學 (Sonoma State University) 代理校長（Interim President），將於今年8月1日上任履新。

李明東說，「索諾瑪州立大學為加州地區提供了世界一流的教育機會。我作為家庭中第一個獲得大學學位的成員，我理解教育可以對學生及其家庭的生活產生的深遠影響。 我期待與該校敬業的教職員工、管理人員和學生領袖們合作，為學生們提供變革性的機會。」

州大臨時總校長科斯特說，在服務沙加緬度州立大學的數十年中，李明東博士在合作和創新方面有著顯著成就，提高了學生的成績水平。他曾擔任教員並領導大學的兩個部門，這些經歷使他對大學校園的運作有了獨特而透徹的洞察力。

李明東曾經在沙加緬度州立大學（Sacramento State）服務長達28年，擔任過許多領導職務，包括行政和商業事務副校長，首席財務長以及代理教務長，以及負責學術事務的副校長。自2018年從行政職位退休後，李明東擔任該校工商管理榮譽教授。

李明東早年在台灣東海大學獲得文學學士學位，之後赴美國留學，在肯塔基大學（University of Kentucky）獲得國際商務碩士學位和工商管理專業博士學位。

李明東擔任代理校長的任期將跨越2022-23學年，作為代理校長的年薪與即將卸任的校長相同，並提交7月召開的加州州大理事會例行會議批准。在此期間，加州州立大學理事會將在全國範圍內甄選定期任命的校長來領導校園。

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