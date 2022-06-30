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打折催買氣 國慶日商家紛推大促銷

記者張宏／洛杉磯報導
梅西百貨在獨立日期間部分商品低至額外25%-60%，需要使用折扣碼FOURTH。（梅西網站圖）
梅西百貨在獨立日期間部分商品低至額外25%-60%，需要使用折扣碼FOURTH。（梅西網站圖）

7月4日獨立日即將到來，商家也紛紛推出獨立日促銷。礙於通貨膨脹民眾開支減少，今年不少商家推出誘人折扣促銷，希望能刺激買氣。

梅西百貨在獨立日期間部分商品有額外折扣，需要使用折扣碼FOURTH，如Mini煎鍋5.9元， 倩碧精選護膚低至7折，滿50元送護膚七件套。Elizabeth Arden滿37.5元送六件好禮，價值高達94元。如註冊成為Bronze會員，每100元送十元的 Macy's Money。訂單滿25元免運費，截止日期為7月4日20時59分。

電子產品也有折扣，HP網站筆記本、台式機、外設等低至三折優惠，還有額外折上折。部分產品高於599元可額外9.5折，需要使用折扣碼5JULY4HP。部分產品高於1099元可額外九折，需要使用折扣碼10JULY4HP。學生郵箱還可額外低至9.2折，截止日期是7月12日23時59分。

家具網站Wayfair獨立日舉辦臥室家具專場，低至三折。如原價300元的床頭櫃現在只要92元，不同尺寸的床架一百元到幾百元不等。訂單滿35元免運費。截止日期為7月5日。The Home Depot也有家具家飾、床品床墊獨立日大促銷，低至6.5折。訂單滿45元免運費。截止日期為7月13日23時59分。

商場Bloomingdales獨立日部分產品低至2.5折還部分額外七折，折後價格顯示在購物車。其中有額外30% Off字樣的精選單品有額外七折。家居訂單享額外九折，需要使用折扣碼JULYFOURTH， 免費加入Loyallist不僅能免運費，且部分單品每滿200元送50元返卡。全場美妝滿125元送神祕禮物三件。促銷截止日期為7月5日20時59分。

海洋世界Sea World也有獨立日大促銷，不同地點的樂園有不同折扣，如聖安東尼奧買樂園票送水族館票，奧蘭多低至4.5折，聖地牙哥門票低至59.99元。

Crate & Barrel獨立日促銷，很多漂亮餐具杯具熱賣，低至四折，盤子兩元起。部分清倉餐具杯具包郵，或去店取免費。

Carter's童裝在獨立日也有促銷活動，新品五折或更低，清倉區享額外六至八折，百餘款單品在3.49元以下。註冊會員購物享兩倍積分，每150元可兌換十元。訂單滿35元免運費。活動截止日期為7月5日20時59分。

鞋子品牌Clarks獨立日部分產品，使用折扣碼FOURTH低至額外五折，且訂單滿50元境內免運費，截止日期是7月7日23時59分。Kenneth Cole獨立日則一律七折。訂單滿100元境內免運費，截止日期為7月5日20時59分。家居品牌Bed Bath and Beyond百餘款家居產品，在獨立日促銷低至五折，如14杯咖啡及原價79.99元現價只要39元。還有床品三件套和餐具等半價。訂單滿39元免運費，截止日期為7月5日。

樂園 梅西百貨 Macy's

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