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洛城新語／小心餐館巧立名目收新費

洛城新語

疫情和通膨高漲，更多人節約消費，盡量不買不急需的物品，或經常外出用餐。不知您有無留意，有些洋餐館開始增收「臨時通膨費」（Temporary Inflation Fee）；加州的Pizza Hut連鎖店，去年底起更早已悄悄增收「額外服務費」（Extra Service Fee），據說是因應最低時薪和原料成本上漲。

反而中餐館絕多數較「殷實」，說漲價就漲價，極少看到巧立名目的收費。因為目前餐館菜單訂價少則上漲兩、三成，多則五、六成，既已反映成本，再巧立名目收費，客人會跑光，根本行不通。

現在餐館漲價既反映通膨，也可能助長通膨。尤其洋餐館所謂「臨時通膨費」，雖然每單只增收兩、三元，但如果菜單定價調高後，另再增收通膨費，顧客等於被扒兩層皮，非常不合理、不公平。

現在上餐館吃飯，得小心先查看菜單；付帳前更得小心檢查帳單有沒有被變相收費。美國餐飲業更難經營了，使「歪風」蔓延。北加州舊金山地區，可能是創風氣的始作俑者。新聞報導說，舊金山較高檔餐館，幾年前就增收「員工健保附加費」，或「員工福利費」了，在帳單後加收4%這類費用。

現在有樣學樣，在帳單中收取「Living Wage」（即物價調漲維生工資）或臨時通膨費。顧客就不懂了，你餐館員工需要維持基本生活工資，我們顧客賺錢持家，同樣感受物價調漲，難道就該被趁火打劫？但這就是資本主義社會，雙方一個願打，一個願挨，誰教你要上餐館消費？

看在華人眼裡，可能很不以為然。賣披薩，為客人烤製是天經地義，根本沒有所謂服務，即使增收一、兩元服務費不是大錢，但名不正言不順，很多客人查閱帳單後，會感到不公平。Pizza Hut大概怕和同業競爭，被客人認為訂價較高，於是在訂價之外，外賣還另收服務費，並不可取。

多年來，有些中餐館或亞裔餐館，如果客人在六人以上，就自動增收18%服務費，也就是小費。這也讓人客人不爽，小費是看服務好壞，讓客人主動樂意給，商家強制增收，讓客人感覺權益受損。但和上述巧立名目相比，

後者更惡劣。

美國通膨確實嚴重，物價指數創40年來紀錄，商家生存不易。但既已調價反映在菜單中，如果再增收各式各樣附加費，就有「宰顧客」嫌疑。現在食衣住行和汽油樣樣漲，大家都感受到生活更艱辛，如果認為上餐館的人就是有錢，可任你宰割，這類餐館不去也罷。

疫情兩年多來，餐飲業經營艱困，多數中產階層量入為出，消費精打細算，很多家庭必須天天外買食物。餐館還是應「正派經營」，反映成本固然必要，但定價合理、貨真價實，熟客心中自然清楚，會多照顧生意或多給小費。中餐館在美經營比在家鄉更不易，千萬不要好的沒學到，就先學洋餐館的胡搞那一套。

中餐館 加州 疫情

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