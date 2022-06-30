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加大畢業生 職場鍍金指數高

記者丁曙／綜合報導
2022屆柏克萊加大碩士生，在畢業典禮上撥動流蘇儀式。（Adam Lau/ UC Berkeley Engineering）
2022屆柏克萊加大碩士生，在畢業典禮上撥動流蘇儀式。（Adam Lau/ UC Berkeley Engineering）

一年一度畢業季，加州大學（UC）2022屆大約8萬7000名畢業生，披上黑禮袍，戴上四方帽，興奮和自豪溢於言表。在慶祝活動和告別儀式後，他們手捧學位證書，從大學校園到走向工作崗位，開始了人生新階段。對於大多數來自低收入家庭的校友們，他們已經拿到了一張進入中產階級行列的門票，未來普遍看好。

據加州大學研究人員提供的最新數據，可以幫助社區和家庭了解加州大學學位的價值；特別是來自低收入家庭的校友，今年約占加州大學學士學位獲得者的43%，未來幾年將會改變他們的經濟地位。數據顯示，大多數來自中低收入家庭的加州大學生，工作幾年後的收入都會超過父母，尤其是低收入家庭的校友，在畢業後的五年內就會發生這樣的變化。

加州大學學位不僅提升了校友們的經濟地位，並且加州社區都從他們的貢獻中受益。數據顯示，加州60%的城鎮都有受過加州大學教育的醫生。加州75%的公立學校都有受過加州大學教育的教師。受過加州大學栽培的博士，占加州州立大學（CSU）教師隊伍的20%，以及占加州大學（UC）教師隊伍的25%。

洛杉磯加大畢業典禮。（示意圖，本報記者／攝影）
洛杉磯加大畢業典禮。（示意圖，本報記者／攝影）

加州大學校友也是加州創業經濟主力，他們開發新業務，創造就業機會和推動創新。加大校友創辦的加州公司的數量排名第一，加州大學超過了史丹福大學（Stanford University）。據Pitchbook的數據，加州大學校友創辦了 2500家公司，相比之下，史丹福大學校友2240家，南加州大學(USC)校友840家，以及加州州立大學（CSU）校友1300家。

加州大學學位是低收入學生的遊戲規則改變者。《紐約時報》曾在2015年將擁有十個校區的加州大學系統稱為「加州向上流動機」，現在仍然如此。收入和勞動力數據顯示，來自低收入家庭的加州大學校友，在經濟階梯上迅速上升，他們的收入與來自富裕背景的加州大學校友持平。超過三分之一的加州大學最低收入學生，超越了中產階級，他們的年收入排在前20%。

加州大學負責機構研究和學術規畫的副校長布朗（Pamela Brown）說，加州大學的學位是一個很好的平衡器。她的團隊搜集了來自聯邦、州和其他來源的數據，在2021年製作一份關於加州大學學位價值的深度報告。「不僅加州大學的低收入學生，在畢業後短短五年內的收入就超過了父母，而且看到他們的收入在十年內翻了一番。」

收入增長改善了家庭和社區的生活。例如，來自較低社會經濟背景的加州大學畢業生，更有可能從事幫助他人可以成功的職業，例如教學、社會工作和醫療保健。布朗說，「我們的學生不僅自己做得好，他們還回過頭來幫助別人。」

聖塔克魯茲加州大學（UC Santa Cruz）計算機工程2022級越南裔Tiffany-Ellen Vo，也是四年級機器人課程唯一的女生。她說，「想向所有男孩展示自己也可以做同樣的事情，雖然穿著裙子。」她的父母作為越南難民來到美國，她以全額獎學金完成加大聖塔克魯茲的學業。Tiffany-Ellen Vo於6月畢業，獲頒計算機工程學位，並在思科（Cisco）找到一份軟件工程師的工作。 她說，「教育是我們家最重要的事情，這是我和兄弟姐妹可以自立自強的唯一機會。」

加州大學 低收入 教育

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