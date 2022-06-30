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LAX連續假客運增37% 車位滿要預約

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯國際機場 (LAX) 預計在獨立日周末期間，每天有多達11萬5000名旅客離開LAX。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX) 預計在獨立日周末期間，每天有多達11萬5000名旅客離開LAX。（LAX提供）

隨著繁忙的夏季旅行季節如火如荼的展開，洛杉磯國際機場 (LAX) 預計在獨立日周末期間，每天有多達11萬5000 名離開LAX的旅客。由於機場停車設施已滿員，LAX鼓勵客人在獨立日出行提前計畫好停車和接送。

洛杉磯世界機場（Los Angeles World Airports，LAWA）的執行總裁（CEO ）Justin Erbacci表示，預計獨立日假期周末將是LAX兩年多以來最繁忙的周末，希望旅客了解機場可用的工具，這些工具可以讓旅客旅途的每一部分變得更輕鬆、更快捷。旅客只需在網上花幾分鐘時間檢查交通狀況、預訂停車位，並查看航空公司最近的任何通訊，就可確保暑假有一個美好的開始或結束。

與去年的獨立日周末相比，LAX的客運量預計將增加37%，旅客在7月1日至5日期間通過運輸安全管理局 (TSA) 的檢查區，平均每天有8萬4000名旅客。從6月30日（周四）到7月2日（周六），以及節後的周二和周三，出發客人的人數預計將達到每天10萬人次至11萬5000人次的高峰。預計7月3日（周日）和7月4日（周一）將有8萬7000至9萬名旅客離開。接下來的周末，即7月9日（周六）至7月11日（周一）預計也會很繁忙。

預計中央航站樓區的車輛交通量也將繼續增加，在旅行期間估計平均每天可達9萬5000輛。鼓勵駕車前往機場的人，使用LAX推特賬戶@FlyLAXstats 查看實時交通和行駛時間。

機場停車設施預計將很快被填滿，大多數中央航站樓區的車庫，預計將在假期間滿員。強烈建議旅客使用parking.flylax.com在LAX經濟停車設施預訂停車位。LAX Economy Parking設施提供4300個停車位，並使用專用穿梭車道，提供24小時快速免費穿梭巴士前往航廈，避開其他航站樓交通。 提前預訂車位是保證停車位的唯一方法，在線預訂提供最優惠的每日價格。留空間還意味著當車庫被填滿時，客人將不會在道路上盤旋尋找停車位，從而進一步支持改善交通。

洛杉磯國際機場 LAX 推特

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