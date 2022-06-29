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加州新法 7月起可要求法官沒收幽靈槍

記者啟鉻╱綜合報導
加州7月1日新法之一，對學校上學時間有新規定。（核桃學區臉書）
加州7月1日新法之一，對學校上學時間有新規定。（核桃學區臉書）

加州通過的幾項新法，均於7月1日開始生效，內容包括影響學校上課的時間表，槍枝規範，以及最低時薪

洛杉磯市自7月1日，將最低時薪從15元調整到16.04元；洛杉磯縣屬地(unincorporated area)的最低工資同日調漲至每小時15.96元，比目前的時薪15元增加6.4%。華人聚集區哈仙達岡、羅蘭岡、北聖蓋博、南聖蓋博，以及亞凱迪亞市與蒙羅維亞市之間的廣大縣屬地都包括在內。

加州參議會第328法案解決了上課過早，導致學生無法獲得充足睡眠的擔憂。根據加州立法資訊，目前法律要求每個學區教委會確定上學日的長度。然而，這項權利很快將終結。

7月1日起生效的新法，規定包括一些特許學校在內的中學，不應在上午8時前要求學生到校。同樣，大多數高中校區不能早於上午8時30分開學。這項法規，目的是為孩童和青春期少年提供更多睡眠，促進他們的健康和發展。

雖然新法規尚不包括農村學區，但預計2022-23學年，會影響所有地區的學生和教師。

隨全美努力應對日益增加的槍枝暴力，加州立法者正致力從街頭清除更多槍枝。然而，類似3D打印的先進技術，讓消除槍枝暴力任務更為艱難。自製幽靈槍數量以「天文數字上升」（astronomical rise），這些非法製造槍枝沒有序列號，令執法人員難以追查，且愈來愈受到犯罪分子歡迎。

從7月1日開始，對槍枝暴力關心的加州居民，或開始考慮如何處理這些問題。新法將允許家庭成員、教師、同事、雇主，要求法官從他們認為對自己或公眾構成威脅的人手中沒收幽靈槍。

根據Giffords Law Center所說，全美各地槍枝販賣團夥，愈來愈多使用幽靈槍這種無法追蹤的槍枝。官員表示，2019年，一名16歲學生在Santa Clarita學校槍擊事件中，使用了幽靈槍，導致兩名學生死亡，還有三人受傷。加州是全美十個槍枝武器管制州之一。

此外，加州洛杉磯市於7月1日開始，將最低時薪從15元調整到16.04元，覆蓋範圍為在城市範圍內每周至少工作兩小時的員工，包括全職、兼職、季節工和臨時雇員。

擁有150間或更多客房的酒店，將要求雇主支付更高時薪即18.17元。全職酒店員工每年還將因病假、假期或個人需要，獲得96小時帶薪休假。

洛杉磯市也有自己的帶薪病假要求，超過加州規定時間。洛杉磯市雇主必須在每年年初或12個月內提供帶薪病假48小時，或者員工每工作30小時，可得到不少於一個小時的帶薪病假。雇主可以將每年員工休假限制在48小時，但不能限制總休假時間少於72小時。

另外，洛杉磯縣自2016年以來，最低時薪一直穩步調漲。當時洛縣通過一項最低時薪條例，規定每年都會緩慢調整。2020年7月1日，大型商業最低時薪調整至15元，隨後2021年7月1日，小型商業也調整至這個時薪。按照預先漲幅情況，未來變動會根據勞工局統計消費者價格指數予以調漲。

加州 洛杉磯 最低時薪

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