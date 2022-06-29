我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

富豪集團詐騙案 分類償還受害人

記者丁曙╱亞凱迪亞報導
受害者們集會抗議珍寶幣大騙局。（記者丁曙╱攝影）
受害者們集會抗議珍寶幣大騙局。（記者丁曙╱攝影）

美國富豪集團（USFIA，又名AFG投資聯盟）破產接管人Thomas A. Seaman6月21日宣布，聯邦地區法院已批准該公司和國稅局（IRS）提出的索賠金額和處置方案，國稅局同意投資人的索賠優先於國稅局的索賠。因此，接管人現在可以將其追回的資金分配給索賠人，共計將分配6400萬元。參與訴訟案的華人律師指出，這是一個重要的勝訴和滿意的結果，但是案件還沒有完，仍有一些相關責任人要付出代價。

由於富豪集團詐騙案的受害人大多數是工薪階層，因此，工資索賠人（Wage claimants）將獲得其所允許的索賠金額100%；投資人和債權人的索賠，將獲得其所允許的索賠金額的75.3%。除了中國境內的索賠人外，所有美國和海外索賠人的付款，將在2022年7月15日之前完成。

對於中國境內的索賠人，接管人仍在建立付款機制，待確定了相關的付款機制後，接管人才能夠向中國境內的投資人提供付款的時間框架。

自受法院委託以來，破產接管人Thomas A. Seaman公司，對富豪集團的剩餘資產進行清理、追討、拍賣和重組，擬定了償還分配計畫。2021年3月初，聯邦法官批准該公司提出的索賠動議，向投資人提供四種不同狀況的索賠申請表。至少有8500人提出申請，索賠金額從1000元到40萬元不等，申請者大多數是華人姓氏。

位於聖蓋博市的劉龍珠律師事務所曾經代表部分受害者向法院提告，劉龍珠律師28日指出，在訴訟過程中，他的客人同聯邦檢察官積極合作，提供實物證據和出庭作證，為案件的勝訴作出重要貢獻。他認為，接管人提出的賠償方案也很合理，百分百償還工薪階層的投資理所當然，因為他們是弱勢群體，有些人甚至以每月950元的養老金為生，富豪集團詐騙他們的血汗錢天理不容。

劉龍珠強調，案子還沒有完，有三個名人在陳力詐騙事件中起到幫凶作用，使華人投資者相信陳力有官方背景。這三人難辭其咎，也要付出代價。

總部位於亞凱迪亞（Arcadia）的美國富豪集團，前老闆陳力（Steve Chen）以推銷「珍寶幣」（Gem Coins）為名吸引眾多華人投資者，涉及1.47億元的貨幣欺詐陰謀和逃稅指控。2020年2月18日陳力向洛杉磯聯邦檢察院認罪並簽署了認罪協議；2021年1月11日，陳力被聯邦法院判刑10年，並勒令向美國國稅局返還188萬5094元稅款，以及向投資者償還被詐欺的全部投資款項。

前富豪集團位於亞凱迪亞市的總部大樓。（記者丁曙╱攝影）
前富豪集團位於亞凱迪亞市的總部大樓。（記者丁曙╱攝影）
富豪集團前老闆陳力推銷「珍寶幣」吸引眾多華人投資者。（記者丁曙╱攝影）
富豪集團前老闆陳力推銷「珍寶幣」吸引眾多華人投資者。（記者丁曙╱攝影）

投資 華人 國稅局

上一則

國慶長周末出行 南加人數史上第三

下一則

加州撥款500萬元 聘亞洲語師資 可望助防止反亞裔歧視

延伸閱讀

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
張德海律師淺談聯邦催辦令

張德海律師淺談聯邦催辦令
退稅慢 去年還有800萬件未處理 國稅局怪罪人員短缺、科技老舊

退稅慢 去年還有800萬件未處理 國稅局怪罪人員短缺、科技老舊
洛杉磯疫期盛行養寵物 狗咬人事件惹爭議

洛杉磯疫期盛行養寵物 狗咬人事件惹爭議
六千萬筆無主財產待認領

六千萬筆無主財產待認領
納稅人領取退稅遭耽擱 國稅局7月起付5%利息

納稅人領取退稅遭耽擱 國稅局7月起付5%利息

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元