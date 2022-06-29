富豪集團詐騙案 分類償還受害人

受害者們集會抗議珍寶幣大騙局。（記者丁曙╱攝影）

美國富豪集團（USFIA，又名AFG投資 聯盟）破產接管人Thomas A. Seaman6月21日宣布，聯邦地區法院已批准該公司和國稅局 （IRS）提出的索賠金額和處置方案，國稅局同意投資人的索賠優先於國稅局的索賠。因此，接管人現在可以將其追回的資金分配給索賠人，共計將分配6400萬元。參與訴訟案的華人 律師指出，這是一個重要的勝訴和滿意的結果，但是案件還沒有完，仍有一些相關責任人要付出代價。

由於富豪集團詐騙案的受害人大多數是工薪階層，因此，工資索賠人（Wage claimants）將獲得其所允許的索賠金額100%；投資人和債權人的索賠，將獲得其所允許的索賠金額的75.3%。除了中國境內的索賠人外，所有美國和海外索賠人的付款，將在2022年7月15日之前完成。

對於中國境內的索賠人，接管人仍在建立付款機制，待確定了相關的付款機制後，接管人才能夠向中國境內的投資人提供付款的時間框架。

自受法院委託以來，破產接管人Thomas A. Seaman公司，對富豪集團的剩餘資產進行清理、追討、拍賣和重組，擬定了償還分配計畫。2021年3月初，聯邦法官批准該公司提出的索賠動議，向投資人提供四種不同狀況的索賠申請表。至少有8500人提出申請，索賠金額從1000元到40萬元不等，申請者大多數是華人姓氏。

位於聖蓋博市的劉龍珠律師事務所曾經代表部分受害者向法院提告，劉龍珠律師28日指出，在訴訟過程中，他的客人同聯邦檢察官積極合作，提供實物證據和出庭作證，為案件的勝訴作出重要貢獻。他認為，接管人提出的賠償方案也很合理，百分百償還工薪階層的投資理所當然，因為他們是弱勢群體，有些人甚至以每月950元的養老金為生，富豪集團詐騙他們的血汗錢天理不容。

劉龍珠強調，案子還沒有完，有三個名人在陳力詐騙事件中起到幫凶作用，使華人投資者相信陳力有官方背景。這三人難辭其咎，也要付出代價。

總部位於亞凱迪亞（Arcadia）的美國富豪集團，前老闆陳力（Steve Chen）以推銷「珍寶幣」（Gem Coins）為名吸引眾多華人投資者，涉及1.47億元的貨幣欺詐陰謀和逃稅指控。2020年2月18日陳力向洛杉磯聯邦檢察院認罪並簽署了認罪協議；2021年1月11日，陳力被聯邦法院判刑10年，並勒令向美國國稅局返還188萬5094元稅款，以及向投資者償還被詐欺的全部投資款項。