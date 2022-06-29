非法煙火危害社區 阿蘇薩查獲1.4萬磅

非法煙火對氣候乾燥且人口密集的加州社區極具危險性。（GettyImages）

洛杉磯 縣地方檢察署（LADA）28日宣布，調查局人員提供的一個線索，致7月4日長周末之前，緝獲了1萬4000磅非法煙火（Illegal Fireworks）。

洛縣 檢察長賈斯康（George Gascón）說，通過將檢察官和調查人員安置在社區中，能夠獲得有價值的信息，從而安全地從阿蘇薩（Azusa）社區清除了數千磅的非法煙火。「我們可以協助當地執法部門，保護這個社區免受非法煙火爆竹帶來的潛在危險。」

在6月27日的行動中，檢察署調查局人員與阿蘇薩警察 局和洛杉磯縣警消部門合作，還查獲了超過1萬元現金和一支非法槍枝。

一名涉案人員被拘留，對他持有和銷售非法煙火的行為正在調查中。煙火在洛杉磯縣的縣屬管轄區和該縣的許多城市都是非法的，因為它們可能造成灌木叢火災、房屋火災、數百萬美元的損失、傷害甚至死亡。政府鼓勵居民向執法部門報告任何非法煙火爆竹。

查獲的煙火被存放在阿蘇薩市的一個住宅和一個儲存設施中。在安全回收和處置爆炸物的同時，27 所房屋被疏散。導致這次扣押是新的社區減少暴力部門進入的一個例子，他們通過與居民、縣和執法合作夥伴合作來服務。