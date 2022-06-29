國慶煙火表演、遊行活動報你知

7月4日國慶活動便利貼。（記者張庭瑜╱製作）

隨國慶日到來，許多華人密集城市也推出一系列慶祝活動及煙火施放表演，來慶祝第246週年的獨立日，而洛杉磯縣今年舉行的相關活動為疫情以來首次最多、也最大型的慶祝活動。

國慶日，許多民眾喜歡施放煙火增添節日氣氛，值得注意的是，雖然平日在市區內明文禁止施放煙火，但在國慶日，各大市政府紛紛鬆綁法令，讓民眾在特定時段也能一解煙火癮，慶祝國慶，像是蒙特利公園（Monterey park）、艾爾蒙地（El Monte）、畢柯立維拉（Pico Rivera）、拉米拉達（La Mirada）、拉朋地（La Puente）、蒙特貝羅（Montebello）、諾瓦克（Norwalk）、天普（Temple City）、羅斯密（Rosemead）、阿罕布拉 （Alhambra）、工業市（City of Industry）等皆能短暫施放煙火。

除了煙火秀之外，許多城市更於白天推出遊行 活動，像是亞凱迪亞 、羅斯密、艾爾蒙地、聖蓋博等，好萊塢環球影城則順勢推出長達三天的慶祝活動，包含夜晚的煙火表演秀、現場樂隊駐唱愛國歌曲，特別主題裝飾、主題表演，角色見面會等精彩活動，而南巴沙迪那市的國慶遊行更是在睽違兩年後首次舉行。

Yelp今年也為民眾們嚴選了幾個看煙火的好去處，讓民眾不會在人擠人的情況下輕鬆觀看煙火秀，分別為羅斯密公園（Rosemead Park）、阿罕布拉市的艾爾曼索公園（Almansor Park）、亞凱迪亞縣立公園（Arcadia County Park）。