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南加州科工會年會大咖雲集 李開復獻聲

記者李雪／工業市報導
創新工場董事長兼首席執行官李開復，遠程參與盛會。（記者李雪／攝影）
創新工場董事長兼首席執行官李開復，遠程參與盛會。（記者李雪／攝影）

美國南加州中華科工學會日前舉行第60屆年會暨新一屆會長、幹部及理事就職典禮。年會訂「甲子傳承 ， 激勵創新（Inherit, Innovate, Inspire）」為年會主題，邀請了300多名各領域成員參加年度盛會。當晚卸任會長劉玉發交棒給新會長郭辰曦。

當晚的主題演講大咖雲集，包括創新工場董事長兼首席執行官李開復，透過視訊參與盛會，主講醫療系統的人工智能應用所面臨的挑戰和機會，指出人工智能可以在診斷方面緩解病理學家短缺問題，幫助並加速藥物開發，給精確治療方案，以及個人訂製化的治療方案，若是加上機器人手臂，還可以進行精確手術，而人工智能幫助延長壽命也是一個很有前景的領域。

傳奇數學家張益唐教授分享了他的學術生涯，藉此鼓勵年輕人要勇敢追夢。美國國家醫學/科學雙院院士柴洋則通過他的團隊對唇裂、齶裂乃至顱面畸形相關基因的研究，講解了幹細胞對組織再生及疾病有什麼關聯。

有多名民選官員或其代表出席會議並頒發獎狀，國會眾議員趙美心主持了新一屆的理事會成員的宣誓入職儀式。

會上也給顏利平博士和司徒文偉頒發2022年度服務獎和感謝獎，表彰他們為科工會做出的長期而傑出的貢獻。同時頒發科工會獎學金包括CESASC 獎學金得主、JHJ 獎學金得主、Lisa Lu 獎學金得主、何振岱獎學金得主、CESASC STEM（科學、技術、工程、數學）論文競賽優勝者也獲得頒獎與表彰。

卸任會長劉玉發表示，當天的年會是學會60週年的大日子，過去學會舉辦了很多活動，邀請了眾多著名人物演講。南加科工會的亮點就是專家教授博士雲集，此外學會從84、85年就開始頒發獎學金，以往支持的獎學金獲得者，現在有的已經是UCLA的神經外科手術的院長，麻省理工的教授等，還有一名今年的獎學金獲得者，其母親也是當年的獲得者，足見學會頒發獎學金的歷史悠久，以及人才雲集。

新任會長郭辰曦相當年輕，他也有志於為學會吸引更多年輕會員和留學生群體。在接下來的會務工作中，除了沿襲以往的例行活動，他還希望組織各行業專業人士分享職業體會和行業進展，給升學選專業的學生和家長作為重要參考和指南，提供實用資訊以及人脈。

傳奇數學家張益唐教授分享了他的學術生涯。（記者李雪／攝影）
傳奇數學家張益唐教授分享了他的學術生涯。（記者李雪／攝影）
國會議員趙美心主持了新一屆的理事會成員的宣誓入職儀式。（記者李雪／攝影）
國會議員趙美心主持了新一屆的理事會成員的宣誓入職儀式。（記者李雪／攝影）
新任副會長汪康熙、新任會長郭辰曦、卸任會長劉玉發、新理事長盧春雨。（記者李雪／攝...
新任副會長汪康熙、新任會長郭辰曦、卸任會長劉玉發、新理事長盧春雨。（記者李雪／攝影）
美國國家醫學/科學雙院院士柴洋。（記者李雪／攝影）
美國國家醫學/科學雙院院士柴洋。（記者李雪／攝影）

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