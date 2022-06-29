加州撥款500萬元 聘亞洲語師資 可望助防止反亞裔歧視

加州未來將積極培育雙語教師。（unsplash截圖）

未來亞洲語系的雙語老師在加州 會變得更具優勢。近期加州立法機構（California Legislature）撥出500萬元預算 ，用於培植亞洲語言的雙語教師於未來任教。

加州的學區 近期對於精通亞洲語言的教師十分短缺，在許多地區極力培植沉浸式雙語課程的情況下，卻因沒有足夠師資能夠教導因而作罷，也讓許多地區開始招聘精通越南語、韓語、普通話和其他亞洲語系的教師。

羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）英語學習者平等中心（Center for Equity for English Learners ）教授拉瓦登茲（Magaly Lavadenz）表示，現在各學區都嚴重缺乏雙語教師，不管是家庭、社區或是學區都很需要他們。

未來加州立法機構將撥出500萬元預算，用於亞洲語言雙語教師教育計劃聯盟（Asian Language Bilingual Teacher Education Program Consortium）幫助培養雙語系教師，該計劃共匯集了加州州立大學十個校區的資源，讓聯盟內不論註冊在任何校區的學生，都能在其他校區上課以便獲得雙語教學資源，此外聯盟也允許教師向非英文母語者以初階外語進行教學。

由於學生參與類似課程的意願普遍不高，此外雙語課程幾乎都於夏季或延伸課程中提供，讓學生申請到經濟援助的機會較少，富樂頓加州州立大學（California State University Fullerton）雙語授權項目協調員（bilingual authorization program coordinator）瓦爾斯（Fernando Rodríguez-Valls）表示，今年夏天時有一部分學生想上課，但因經濟因素作罷。因此該筆預算將會著重用於幫助學生支付課程費用，及幫助班級學生人數較少的教授支付津貼。

非營利組織「亞美公義促進中心」（Asian Americans Advancing Justice， Los Angeles）的政策總監多明格斯（ Nikki Dominguez ）表示，亞洲語系的雙語教師將有助於提高各種語言的能力，且亞裔美國人在加州一直是有色人種中成人英語水平最高。此外，雙沉浸式課程還能幫助學生增加理解和防止反亞裔歧視。

多明格斯補充說明，我們不想等到仇恨和暴力事件再度發生，所以我們現在能做的就是在預防方面進行投資，而這也是為什麼我們設立雙語課程的原因之一，研究也表明，這將會在不同種族之間建立更多的理解和欣賞。 拉瓦登茲則表示，除了培育雙語教師外，加州也極於投資於教師未來的專業發展，讓任職學校的文化和學區氛圍支持他們，也有助於留住教師。

一些倡導雙語教育和英語學習的組織，如Californians Together及加州雙語教育協會，也對此計畫讚賞有佳。州長紐森（Gavin Newsom）則表示，會在未來繼續為相關項目提供資金，幫助籌備雙語教師的人才。