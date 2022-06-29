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10號公路2起車禍 3死4傷…死者皆未繫安全帶

記者啟鉻／河濱綜合報導
內陸近日兩起致命車禍。（警方提供）
內陸近日兩起致命車禍。（警方提供）

南加內陸10號公路近日發生兩起致命車禍，導致三人死亡，多人受傷。警方正在尋找目擊者。

兩起車禍均發生在26日（周日）。其中在河濱縣標蒙市（Beaumont）10號公路車禍，一對男女駕車失控，車輛翻覆滾下路基，男女重傷當場死亡。警方為調查車禍原因，正在尋找目擊者。

警方表示，兩名死者年齡均為22歲，分別是Lorenzo Luquin，莫瑞諾谷市居民；Delmy Lara，赫汝帕谷市居民。當時兩人駕駛一輛2013年日產車，在凌晨時在位於Oak Valley Parkway出口附近10號公路東向線發生車禍，車輛劇烈翻覆中將兩人彈出車外，據信兩人均未繫上安全帶。

加州公路巡警局（CHP）警官蒙特茲表示，尚未確定車禍具體時間。兩名CHP警員巡邏該路段時，於早上5時30分時，意外發現路基下變形車輛，推測車禍已經發生多時。河濱縣法醫處法醫通過解剖死者遺體，以確定車禍發生時間。截至記者截稿尚未找到車禍目擊者。

同一天，聖伯納汀諾縣雷德蘭市10號公路也發生一起致命車禍，原因與涉事車爆胎，失控滾下公路。一人死亡，四人受傷。

CHP表示，車禍發生在當天晚上7時50分，位於西向線道。一輛2002豐田車經過Ford街出口附近時，車左後輪胎突然爆裂，導致駕駛失控翻覆。一名來自墨西哥的30歲乘客被彈出車外，傷重死亡，其他四名乘客受輕傷。據調查，死者及兩名乘客均未繫安全帶。

車禍 加州 墨西哥

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