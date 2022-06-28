黃春華博士捐750萬 美以美醫院獲百年最大捐款

黃春華基金會董事會成員、國會眾議員趙美心、美以美醫院董事會成員在簽字儀式上合影。（記者邵敏／攝影）

華裔 企業家、亞凱迪亞 市（Arcadia）居民黃春華博士(Charles Huang) ，6月27日（周一）向美以美醫院（Methodist Hospital）捐贈750萬元，這是該院119年歷史上收到的最大單筆贈款。

這筆巨額捐款將被用於建造美以美醫院全新的複合手術 室，以及擁有12個床位的術前、麻醉後護理室，並購買相關設備，新設施被命名為「黃春華基金會復合手術中心」。本月初，黃春華個人基金會(Charles Huang Foundation)在舊金山東華醫院建院123週年之際，捐贈700萬元，此次是黃春華向美國醫療機構的第二筆巨額捐贈。

黃春華 6月27日向美以美醫院捐贈750萬元，這是該院119年歷史上收到的最大單筆贈款。（記者邵敏／攝影）

出生於中國武漢的黃春華，是成功的投資家和企業家，在第二故鄉亞凱迪亞市生活了20多年，他的兩個孩子、以及第一個孫子都在美以美醫院誕生。對於這家醫院，黃春華有著非常深厚的感情。他在捐贈儀式上表示，「美以美醫院為我的家人提供了出色的醫療服務，為社區做出巨大貢獻，我希望竭盡所能提供醫院所需供應。有了這個全新的複合手術中心，醫院將進一步凸顯作為卓越心臟手術中心的地位，為更多患者提供服務。」

「黃春華基金會復合手術中心」將用於心臟、血管和血管內手術，以及神經和脊柱手術，多學科的臨床醫生團隊將在這裡時刻準備滿足患者的各項複雜需求。全新的手術室擁有最先進的設施，結合傳統手術室與圖像引導的介入治療室，從事各項高度複雜、先進的外科手術。醫生既可以在這裡做圖像引導的微創手術，也可以將微創手術轉變為傳統的開放式手術，在同一個無菌空間內快速、平穩過渡醫護人員，不會延遲挽救生命。

黃春華與美以美醫院總裁兼首席執行官Dan Ausman進行捐贈簽字儀式。（記者邵敏／攝影）

亞市副市長鄭博仁(Paul P. Cheng)指出，新冠疫情爆發以來，美國社會出現仇視亞裔特別是華裔的現象，但不少華裔市民仍然積極回饋社會，希望此次黃春華向美以美醫院的慷慨捐贈行為，可以激勵更多同胞繼續關懷、照顧華人社區、特別是弱勢群體，並且向美國社會展現華裔群體關心社會、回報社會、讓社會更好更強的良好公民形象。

美以美醫院首席醫師Bala Chandrasekhar介紹說：「有了這筆捐贈，我們建造的全新複合式手術室，將配備多元化的醫療團隊，集合多科室醫師，以滿足病患複雜多樣的手術需求，拯救更多的生命。」

美以美醫院基金會主席 Mike Driebe 表示，非常幸運和高興地收到這份慷慨禮物。 6月27日當天中午，醫院專門舉行慶祝典禮，出席典禮的有黃春華基金會董事會成員、美以美醫院和醫院基金會高層管理人員，國會眾議員趙美心、加州55選區眾議員陳立德（Phillip Chen）、以及加州和聖蓋博谷城市的多名民選官員。