我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

黃春華博士捐750萬 美以美醫院獲百年最大捐款

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
黃春華基金會董事會成員、國會眾議員趙美心、美以美醫院董事會成員在簽字儀式上合影。（記者邵敏／攝影）
黃春華基金會董事會成員、國會眾議員趙美心、美以美醫院董事會成員在簽字儀式上合影。（記者邵敏／攝影）

華裔企業家、亞凱迪亞市（Arcadia）居民黃春華博士(Charles Huang) ，6月27日（周一）向美以美醫院（Methodist Hospital）捐贈750萬元，這是該院119年歷史上收到的最大單筆贈款。

這筆巨額捐款將被用於建造美以美醫院全新的複合手術室，以及擁有12個床位的術前、麻醉後護理室，並購買相關設備，新設施被命名為「黃春華基金會復合手術中心」。本月初，黃春華個人基金會(Charles Huang Foundation)在舊金山東華醫院建院123週年之際，捐贈700萬元，此次是黃春華向美國醫療機構的第二筆巨額捐贈。

黃春華 6月27日向美以美醫院捐贈750萬元，這是該院119年歷史上收到的最大單...
黃春華 6月27日向美以美醫院捐贈750萬元，這是該院119年歷史上收到的最大單筆贈款。（記者邵敏／攝影）

出生於中國武漢的黃春華，是成功的投資家和企業家，在第二故鄉亞凱迪亞市生活了20多年，他的兩個孩子、以及第一個孫子都在美以美醫院誕生。對於這家醫院，黃春華有著非常深厚的感情。他在捐贈儀式上表示，「美以美醫院為我的家人提供了出色的醫療服務，為社區做出巨大貢獻，我希望竭盡所能提供醫院所需供應。有了這個全新的複合手術中心，醫院將進一步凸顯作為卓越心臟手術中心的地位，為更多患者提供服務。」

「黃春華基金會復合手術中心」將用於心臟、血管和血管內手術，以及神經和脊柱手術，多學科的臨床醫生團隊將在這裡時刻準備滿足患者的各項複雜需求。全新的手術室擁有最先進的設施，結合傳統手術室與圖像引導的介入治療室，從事各項高度複雜、先進的外科手術。醫生既可以在這裡做圖像引導的微創手術，也可以將微創手術轉變為傳統的開放式手術，在同一個無菌空間內快速、平穩過渡醫護人員，不會延遲挽救生命。

黃春華與美以美醫院總裁兼首席執行官Dan Ausman進行捐贈簽字儀式。（記者邵...
黃春華與美以美醫院總裁兼首席執行官Dan Ausman進行捐贈簽字儀式。（記者邵敏／攝影）

亞市副市長鄭博仁(Paul P. Cheng)指出，新冠疫情爆發以來，美國社會出現仇視亞裔特別是華裔的現象，但不少華裔市民仍然積極回饋社會，希望此次黃春華向美以美醫院的慷慨捐贈行為，可以激勵更多同胞繼續關懷、照顧華人社區、特別是弱勢群體，並且向美國社會展現華裔群體關心社會、回報社會、讓社會更好更強的良好公民形象。

美以美醫院首席醫師Bala Chandrasekhar介紹說：「有了這筆捐贈，我們建造的全新複合式手術室，將配備多元化的醫療團隊，集合多科室醫師，以滿足病患複雜多樣的手術需求，拯救更多的生命。」

美以美醫院基金會主席 Mike Driebe 表示，非常幸運和高興地收到這份慷慨禮物。 6月27日當天中午，醫院專門舉行慶祝典禮，出席典禮的有黃春華基金會董事會成員、美以美醫院和醫院基金會高層管理人員，國會眾議員趙美心、加州55選區眾議員陳立德（Phillip Chen）、以及加州和聖蓋博谷城市的多名民選官員。

美以美醫院 6月27日專門舉行慶祝典禮。（記者邵敏／攝影）
美以美醫院 6月27日專門舉行慶祝典禮。（記者邵敏／攝影）

手術 華裔 亞凱迪亞

上一則

中國信託爾灣再開分行 捐萬元獎學金

下一則

盧曉150天大挑戰 北美騎車回中國跨越4萬5000公里

延伸閱讀

麻州等4共和黨「溫和派」州長 將護墮胎權

麻州等4共和黨「溫和派」州長 將護墮胎權
賴清德椎間盤手術一天出院、免穿背架 名醫解析原因

賴清德椎間盤手術一天出院、免穿背架 名醫解析原因
曹氏基金會 捐款橙縣兒童醫院200萬元

曹氏基金會 捐款橙縣兒童醫院200萬元
台灣人獅子會30週年慶 會長交接

台灣人獅子會30週年慶 會長交接

華商黃春華捐東華醫院700萬 創院123年單筆最高捐款

華商黃春華捐東華醫院700萬 創院123年單筆最高捐款

東華醫院123年院慶 黃春華獲最高公益慈善家大獎

東華醫院123年院慶 黃春華獲最高公益慈善家大獎

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
加州納稅人，可望於10月拿到期待已久補助款，減緩高昂油價壓力。（ABC 7）

加州將退款 1戶最高1050元

2022-06-26 13:51

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下