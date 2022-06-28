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中國信託爾灣再開分行 捐萬元獎學金

【爾灣市訊】
CTBC爾灣杰佛里分行剪綵開幕，中外來賓到場祝賀。（記者蕭迪玉/攝影）
CTBC爾灣杰佛里分行剪綵開幕，中外來賓到場祝賀。（記者蕭迪玉/攝影）

亞裔人口密集的爾灣市，也是亞洲科技公司進軍北美的跳板，爾灣市中國信託銀行（CTBC）業績多年來高居該行全美第一，美國中國信託銀行因而決定加碼，在爾灣市開設第二家分行，並捐出一萬元給橙縣華人商會基金會，作為提供給需要協助的優秀學生升大學獎學金之用。

總部設在台灣的中國信託銀行，總資產額達2300億美元，是台灣排名第一的私人銀行；美國中國信託銀行總資產額超過45億美元，規模排在華美銀行及國泰銀行之後。最近美國中國信託看好南加州的經濟成長潛力，半年內在南加州開設五家分行。

出席美國CTBC爾灣第二家分行開幕式的嘉賓：CTBC資深副總經理劉建虹（左起）、...
出席美國CTBC爾灣第二家分行開幕式的嘉賓：CTBC資深副總經理劉建虹（左起）、董事長謝載祥、世界日報社長于趾琴，及CTBC爾灣地區經理陳錦富。（記者蕭迪玉/攝影）

CTBC爾灣杰佛里分行27日舉行開幕典禮，典禮當天現場嘉賓雲集，包括台灣中信金控投資長暨美國中國信託銀行董事長謝載祥，美國CTBC總經理暨執行長Noor Menai，美國CTBC資深副總經理劉建虹、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、爾灣副市長郭正明，及世界日報社長于趾琴等，均到場剪綵祝賀。

美國CTBC總經理暨執行長Noor Menai，在分行開幕式中致詞說，爾灣杰佛里分行為中國信託在爾灣的第二家分行，「我們非常重視橙縣華人社區的金融需求，新分行將提供一般銀行、房屋貸款、財富管理及中小型商業貸款等專業多元的金融服務，帶給客戶全新的銀行體驗」。

從未參加過分行開幕式的美國CTBC董事長謝載祥指出，加州是全球第五大經濟體，也是美國與亞洲接軌的橋樑，台灣中國信託銀行致力於擴展亞洲市場的同時，也推動美國中信持續在南加州增設分行，不僅要為企業服務，也要迎合當地社區需求，提供協助亞裔家庭累積財富的途徑。

中國信託銀行回饋社區不遺餘力，典禮當天，中國信託捐助橙縣華人商會基金會(OCCACCF)一萬元獎學金，希望可以幫助社區中低收入戶的家庭，減輕教育上的負擔，讓學生可以專心於課業。

總部設在洛杉磯的美國CTBC目前全美16家分行遍及加州，紐約州及新澤西州。2022年中國信託銀行將持續深耕社區，開設更多實體分行，新鑽石吧分行也已經開始營業。同時位於核桃市、天普市、托倫斯及哈仙達岡等地區的新分行正在緊鑼密鼓籌備階段，將於今年下半年投入營運，為客戶提供更完整的銀行網絡及專業的金融服務。

美國中國信託銀行捐贈1萬元給橙縣華人商會基金會，雙方代表有美國CTBC董事長謝載...
美國中國信託銀行捐贈1萬元給橙縣華人商會基金會，雙方代表有美國CTBC董事長謝載祥(左起)、爾灣杰佛里分行經理Joyce Song、橙縣華人商會基金會會長童志敏，CTBC爾灣地區經理陳錦富、CTBC資深副總經理劉建虹。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣 加州 南加

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