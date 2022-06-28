在韓國城無端攻擊亞裔 非裔嫌被捕

在洛杉磯韓國城無端攻擊亞裔男子的非裔嫌犯。（LAPD）

6月25日（周六）早晨，洛杉磯 市警局（LAPD）逮捕一名非裔男子，該男涉嫌21日用肘攻擊一名毫無戒心的亞裔 男子的臉部。嫌犯被確認為45歲的托尼厄爾金（Tony Earl King），現已入獄，等候指控，保釋金設為5萬美元。

影音來源：LAPD

21日上午，一名自海軍退役的亞裔男子在韓國城公共汽車站等車，當時正在玩手機遊戲，地點在威爾希爾大道和佛蒙特大道的交叉口附近。突然，遭到該名黑人男子的意外襲擊。受害者被確認為名叫 Leo，他被襲擊後失去知覺暫時昏迷。這次襲擊過程被附近的監控攝像機拍攝下來。

稍後，洛杉磯市警察 局公布了襲擊者的照片，嫌疑人被描述為一名30至35歲的黑人男子，身高5英尺8英寸，體重約250磅。

洛杉磯警察局警官麥迪遜說，25日上午早晨洛市警局奧林匹克分局（Olympic Station）接到了一個電話，報案人認出了該名攻擊亞裔男子的嫌犯。警員們迅速出動，找到了三天前同一巴士站襲擊亞裔的嫌疑人。

當天早晨的抓捕行動順利，嫌犯沒有反抗。但他因涉嫌重罪毆打，目前被捕並登記在案，拘押在洛市警局奧林匹克分局監獄，保釋金設為5萬元。