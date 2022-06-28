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2000根金條運抵LAX 遭裝卸工夾帶少量出關

【洛杉磯訊】
洛杉磯LAX裝卸工利用職務之便偷竊運抵遺失的金條獲刑。（LAX示意圖，本報記者╱攝影）
洛杉磯LAX裝卸工利用職務之便偷竊運抵遺失的金條獲刑。（LAX示意圖，本報記者╱攝影）

洛杉磯國際機場（LAX）工作的一家貨運公司的一名裝卸工，被控利用工作之便偷盜貨運金條罪名成立，27日獲判12個月牢刑。來自南洛杉磯地區39歲的Marlon Moody，同時被判罰款7500元。

Moody去年對一項州際和國外貨物共謀盜竊罪認罪。

同時被告的還有36歲的Brian Benson，也是南洛杉磯地區居民，他也對一項州際和國外貨物共謀盜竊罪認罪，去年11月被判四個月牢刑。

Marlon Moody和Brian Benson都在Alliance Ground International 工作，該公司為洛杉磯國際機場提供地勤和貨運服務。2020年4月22日晚，一批金條通過新加坡航空公司抵達洛杉磯國際機場，總計2000根金條，每根重2.2磅，每根價值5萬6000元，當時是在加拿大銀行的指示下從澳洲經洛杉磯運往紐約。

這批金條在洛杉磯國際機場中途停留期間，黃金從飛機上卸下並存放在保險處，但當天晚上的庫存顯示，一個裝有25根金條的盒子失蹤。

根據呈交給洛杉磯聯邦法院的起訴書，Moody於4月23日在新加坡航空公司的貨倉附近發現了丟失的金條盒，但他沒有將盒子上交，而是將盒子放上裝載機並開到附近一個地方，在那裡，他卸下了四根金條。

不久之後，Benson乘坐公司的麵包車來接Moody，因為當時還有其他員工坐在Benson的麵包車内，Moody和Benson用文字簡訊交換了如何處理金條的信息。之後兩人離開機場，前往附近的一家停車場，Moody給了Benson一根金條。貨物處理商和警方隨後展開調查，最終連上了Moody和Benson。

根據起訴書，2020年5月4日，Moody將一根金條送給了一位親戚，該親戚後來用金條換成了汽車和現金。與此同時，Moody將自己手中剩下的兩根金條埋在自家後院。

聯邦調查局在兩周内破案，四根失蹤的金條物歸原主。

洛杉磯國際機場 新加坡 澳洲

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