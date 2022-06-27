出國旅遊須謹慎 旅遊保險很重要

華興保險總裁張國興。（本報檔案照）

隨著歐美許多國家對疫情的「躺平」政策，南加不少華人對旅遊的熱情逐漸高漲。入境政策的寬鬆，也讓出國旅遊成為今夏的旅遊趨勢。很多人可能不知道，假如出國旅遊途中感染新冠或者生病就醫，自己美國的健康保險很大程度上沒辦法報銷這些醫療費 用，因此出行前購買旅遊保險就變得尤為重要。

華興保險總裁張國興表示，通常民眾在美國購買的健康保險，無論是HMO還是PPO，都只負責承擔在本地產生的醫療費用，如果旅客在出國旅遊途中產生醫療費用，一般情況下只有急診費用（Emergency）才可以憑藉收據回美向保險公司報銷，其他費用如門診費用、醫藥費用等，通常是不能報銷的。這樣一來民眾在海外產生的醫療費用通過健康保險能報銷拿到手的錢，就非常有限。

假如出國旅遊期間不幸染疫，旅客可能面臨當地政策的隔離或者就醫限制，這些費用可以透過事前買一個適合自己的旅遊保險來避險。華興保險在官網上提供的兩家旅遊保險公司，分別是USI Affiniy和IMG，都可以購買。張國興表示，不同的保險公司會有不同計畫，這兩家保險公司針對民眾在國外旅遊，確診新冠就診產生的所有費用都可以報銷。至於報銷多少，需要根據保額計畫來決定，民眾可以在線上根據填寫信息估價自行購買，隔天就能生效。

保費也較便宜，不單可以單人購買，還可以成團購買，華興保險經紀估價後，舉例醫療費用最高總限額（Overall Maximum Limit）為50萬元的計畫，如果選擇自付額（Deductible）為0元，一個40歲的成年男性一天價格在2.8元左右。一周的旅行時間也只需20元不到，用最小的付出換來最大的安全保障。

但是如果本人在美患有心臟病、高血壓 等病史，旅行期間復發就醫費用不會涵蓋在報銷範圍內。這種旅遊保險通常是針對在旅遊期間遇到的突發意外就醫，所以新冠也涵蓋在保險計畫中。

針對前往國外旅行前是否需要自購旅遊保險一事，歐之旅負責人Debbie說，該旅行社的做法是與保險經紀合作，主動贈送客戶國外的旅遊醫療保險 ，也就是客戶在不需要額外付款的情形下，就可以獲得這項保險。該保險承保範圍廣泛，包括在海外生病就醫，行李丟失等的賠償。另外也會因應有關當局的政策，提醒客戶加買可能需要的海外的保險。比如在美國政府宣布6月12日起不再需要入境旅客出示新冠陰性檢測證明之前，她的旅行社當時就會建議旅客購買額外的保險，以便支付萬一新冠確診不能入境美國，必須滯留海外的相關開銷。

但她認為相比於購買海外的旅遊保險，更重要的是，出行前一定要在規定時間內打好新冠疫苗，和至少打一劑加強針。這是為了因應許多國家的要求，同時也是為了全團安全。