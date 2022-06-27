帶寵物出遊 小心不合規被趕下飛機

允許寵物同機的航空公司對其尺寸大小都有嚴格規定。（美聯航官網圖）

疫情 讓很多人都成為貓和狗等各種寵物的鏟屎官，暑期那些想帶著貓狗出遊的主人們要事先做好功課，了解寵物是否能被帶上飛機或者託運，以及相關價格和重量尺寸的限制等，避免發生額外支出，或者嚴重到無法登機的程度。

究竟寵物是否可以帶入飛機機艙？美國聯邦航空管理局 (FAA) 官網表示，FAA允許每家航空公司自行決定是否允許旅客攜帶寵物進入客艙旅行。如果航空公司允許寵物帶入機艙，FAA將寵物籠子視為隨身行李，旅客必須遵守所有隨身行李規定。寵物籠子必須足夠小，可放在座椅下方，且不會阻擋任何人通往飛機主過道的路徑。寵物籠子必須在飛機的最後一個乘客入口門關閉之前妥善存放，以便飛機正常起飛。飛機在機場 地面移動及起飛和降落的整個過程中，寵物籠子必須保持妥善存放。旅客必須遵循空乘人員關於正確存放寵物籠子的說明。

因此不是每個航空公司都允許寵物帶上飛機或者託運，即使是允許寵物上飛機的航空公司，對寵物託運到帶上飛機也有不同的規定，建議旅客如果要攜帶寵物，最好登錄所乘坐航空公司官網了解詳情。

目前可允許寵物帶上飛機的航空公司有美聯航、美國航空、達美航空、西南航空、捷藍航空、夏威夷 航空、阿拉斯加航空、加拿大航空等。這些航空對寵物託運和進入機艙按照航線不同收取幾十元到幾百元不等的費用，對寵物籠子的尺寸、重量都有不同的限制，有些航空公司如達美、西南航空和捷藍航空、美國航空不進行寵物託運的服務。

有些航空公司對寵物種類也有限制，如美聯航只允許帶貓狗，有的航空公司對經濟艙和頭等艙帶入機艙寵物數量也有限制，比如阿拉斯加航空規定頭等艙只能有一隻寵物，經濟艙可以有五隻，美國聯合航空公司的大部分航班只允許兩隻狗進入機艙，這就意味著先到先得。

不是所有的狗都適合坐飛機，對於初次帶寵物出門的人來說，某些品種的短鼻子狗不允許在飛機上飛行，因為呼吸問題可能會使它們呼吸特別困難。比如哈巴狗、鬥牛犬、西施等就不適合飛機旅行。同時還要考慮寵物的年齡。由於空氣質量、空氣循環、溫度、機艙壓力和其他環境問題的變化，太年輕或太老的狗可能特別容易受到航空旅行的壓力。