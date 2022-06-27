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南加州中華科工學會創業講座 分析疫後投資環境

記者李雪／工業市報導
「創業創新論壇」講座邀請多位業者分享。（記者李雪／攝影）
「創業創新論壇」講座邀請多位業者分享。（記者李雪／攝影）

南加州中華科工學會6月26日在工業市太平洋棕櫚度假大酒店舉行第60屆年會。當天下午的「創業創新論壇」邀請多位業者分享「南加創業生態展望及投資建議」和「大健康領域的創業創新」，嘉賓結合疫情後的創業環境，給投資人和創業者都提供不少建議。

在「南加創業生態展望及投資建議」講座中，二位嘉賓分別是投資人、明石管理等多家公司創始人沈眾；而王臻是Cheese聯合創始人、Technology Credit創始人。

王臻表示，在疫情期間一些行業的初創企業，如線上生鮮、外賣發展都很迅速。但在後疫情時代可能環境很不同，　那些在疫情中獲得收益，且藉此穩定下來的企業可以持續發展，但若是現在再去啟動和融資恐怕很難，尤其想要試圖證明自己未來幾年能賺錢。他對獨立投資人的建議便是，孵化器和加速器很好的試水地方。

沈眾則表示，他建議初創企業加入頂尖的加速器，能給初創企業提供全套的理想創業環境，這也是為何他在長堤市開始一個加速器項目，集結了政府、高校和商界的資源。

「大健康領域的創業創新」講座嘉賓分別是NovaXS Biotech創始人、首席執行官蘇芮，及Cognitive Leap數據科學和臨床科學總監馬宇。

蘇芮表示創業之初的想法，就是因為看到自己的姐妹，因病需要注射藥物而要每天往返去醫院長達三年時間。她希望可以開發讓患者自己用藥的設備，可以自動智能監控身體狀況，告訴患者何時可以注射。並計劃開發無須針頭的高壓注射，全新的用藥方式。

馬宇的公司使用虛擬現實的技術，針對注意力缺陷和多動症（ADHD）在內的精神健康問題提供治療方案。他表示精神健康產業的診斷標準其實都是從50年代來的，而且大多是很主觀的評估標準，他希望用科技來解決這些問題。

投資 疫情 南加

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