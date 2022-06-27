南加州中華科工學會科技研討會 多名學者分享成果

「科技研討會」環節，多名學者分享自己領域的成果。（記者李雪／攝影）

美國南加 州中華科工學會26日舉行第60屆年會，當天下午的「科技研討會」環節，多名學者分享自己領域的成果。

科技論壇包括爾灣加州大學 教授王雲介紹車用高分子電解膜燃料電池，燃料電池可以提供穩定的電力給汽車使用。南加州大學教授吳蔚介紹基於憶阻器的模數混合計算平台，在機器人控制領域的應用，提升了機器人的性能。地下水資源協會Dr. Abhishek Singh，介紹了南加州過去、現在和未來回收水的回灌及再利用的重要性。

Singh介紹加州、可能是世界上最複雜和困難的供水系統之一。加州水源稀缺，乾旱情況日益嚴重。他介紹間接回收飲用水，即回收水成為間接的飲用水源。目前做法是回收污水在進行處理後，再注入到環境的緩衝區（buffer），在加州也就是注入地下水，土壤自己可以有一些過濾和清潔能力，最終可以讓其成為飲用水源。目前洛杉磯和橙縣已經在使用這樣的方式回收水

王雲表示如今油價 大漲，如果可以用氫燃料的話，不僅清潔環保、便宜，同時也能擺脫能源的國際依賴。

吳蔚則介紹基於憶阻器（memristor）的模數混合計算平台。他表示在開發機器人時向人類小腦的兩個部分學習，分別是動作感應和控制。