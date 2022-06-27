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南加州中華科工學會科技研討會 多名學者分享成果

記者李雪／工業市報導
「科技研討會」環節，多名學者分享自己領域的成果。（記者李雪／攝影）
「科技研討會」環節，多名學者分享自己領域的成果。（記者李雪／攝影）

美國南加州中華科工學會26日舉行第60屆年會，當天下午的「科技研討會」環節，多名學者分享自己領域的成果。

科技論壇包括爾灣加州大學教授王雲介紹車用高分子電解膜燃料電池，燃料電池可以提供穩定的電力給汽車使用。南加州大學教授吳蔚介紹基於憶阻器的模數混合計算平台，在機器人控制領域的應用，提升了機器人的性能。地下水資源協會Dr. Abhishek Singh，介紹了南加州過去、現在和未來回收水的回灌及再利用的重要性。

Singh介紹加州、可能是世界上最複雜和困難的供水系統之一。加州水源稀缺，乾旱情況日益嚴重。他介紹間接回收飲用水，即回收水成為間接的飲用水源。目前做法是回收污水在進行處理後，再注入到環境的緩衝區（buffer），在加州也就是注入地下水，土壤自己可以有一些過濾和清潔能力，最終可以讓其成為飲用水源。目前洛杉磯和橙縣已經在使用這樣的方式回收水

王雲表示如今油價大漲，如果可以用氫燃料的話，不僅清潔環保、便宜，同時也能擺脫能源的國際依賴。

吳蔚則介紹基於憶阻器（memristor）的模數混合計算平台。他表示在開發機器人時向人類小腦的兩個部分學習，分別是動作感應和控制。

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