男子陳屍羅斯密市旅館 死因不明

被害男子的屍體是在羅斯密市的 Doubletree 旅館被發現。（谷歌地圖）

洛杉磯 縣華人 聚居城市羅斯密（Rosemead）6月25日發生一起凶殺案件，死者是一名成年男性，相關媒體報導指出，男子屍體是在 Doubletree 旅館 被找到，目前案件正在調查之中。

洛杉磯縣警察局（LASD）的凶殺案調查人員正在對這起案件進行偵查，凶殺案發生在25日（周六）下午3時20分左右，案發地點位於羅斯密的蒙地貝婁大道（Montebello Boulevard）800號街區附近。根據CBS2報導，被害男子的屍體是在羅斯密市的Doubletree旅館被發現。

LASD警官Veronica Fantom表示，男子在現場被宣告不治。在通知他的家屬之前，被害人的名字及個人信息不便透露。LASD尚未公布死因，也未說明受害者是否有任何明顯的傷口。

因為案發在華人聚居城市，被害男子是否為亞裔，究竟是什麼原因導致旅館內發生一起凶殺案件，記者致電洛縣警局詢問相關信息，截至發稿前尚未得到回覆，案發地點Doubletree旅館對於此案件也不做任何評論。

任何知道此案信息的人，可以聯繫LASD的凶殺案部門，電話是 (323) 890-5500；希望匿名提供信息者，可以通過P3tips移動應用程序，或 lacrimestoppers.org 撥打 1-800-222-TIPS (8477) 聯繫洛杉磯地區滅罪熱線。