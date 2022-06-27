否決墮胎權 激發進步派以選票力抗

保守派否決墮胎權 激發進步派中選投票 (本報資料圖)

美國最高法院24日在Dobbs v. Jackson Women's Health案中做出最終裁決，推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)從1973年至今長達49年的憲法墮胎 權。消息一出，全國炸鍋，華洋社區支持與反對兩大陣營針鋒相對。政治觀察人士則認爲，最高法院當天的投票 結果是「保守派挖激進派祖墳的歷史性裁決」，勢必激發進步派在2022中期選舉和2024年大選投票，兩役預期激烈。

「從今天起，墮胎不再是一個聯邦憲法保護的公民權利，聯邦大法官 把決定權還給了各州人民，激進州和保守州都可以自己決定墮胎法」，法學院博士生張先生認為，最高法院24日的決定，理性地推翻了過去將近50年中一刀切卻缺乏邏輯法律。

洛杉磯文化人張先生認爲，在世人眼中美國很多事情非常開化，性解放、墮胎更是如此，但事實上，大多數的美國人相當保守和傳統，這次墮胎法的重大轉向，證明美國正在向更傳統保守方向回轉。一葉知秋，很可能是在近年過度激進之後的轉向開端。

最高法院大法官Alito在24日發表的意見書中寫道，任何憲法條款都沒有隱含地保護墮胎權利。規範墮胎的權力下方到各州。站在Alito一邊的還有大法官 Clarence Thomas、Neil Gorsuch、Brett Kavanaugh 和 Amy Coney Barrett。自由派大法官Stephen Breyer、Sonia Sotomayor和Elena Kagan則持不同意見。

好萊塢知名華裔電影人L女士認為，「我的身體我做主」，天經地義。墮胎自由不僅是女權，也是文明進步表現，人類之所以與其他動物不同，根本就是能夠理性地主宰自己的命運，美國的反墮胎來自於過時的宗教定義，如今卻成為文明的美國的焦點話題，有點可笑。

30多年來深研美國歷史的NBC記者、「美國記者說美國」主講人李若則表示，流產和槍枝一樣，半個世紀以來都是共和黨和民主黨、保守派和激進派紛爭的焦點，也是每次總統大選候選人必爭議題。「羅訴韋德案」1973年在全國設立了流產合法化的範例，是女權運動多年抗爭的結果，同時也引發女性對自己身體有選擇的權利，以及生命殘殺界限針鋒相對的爭議。

美國流產討論在80年代雷根時代幾近尾聲，共和黨人當時在最高法院占據多數，但大法官Clarence Thomas臨陣改變立場，支持流產合法。共和黨的Clarence Thomas也因此多年來在激進派和女權運動中獲得相當威望，一度獲選出任巴沙迪那玫瑰花車大遊行大禮官。但戲劇性的是在24日的投票中，Clarence Thomas投票和30多年前正好相反，最終是的保守派以6比3票大勝。

「川普提名的三名大法官在本周的槍枝和流產問題上都發揮重大作用」，多位華人政治觀察人士均認為，保守派法官在此次重大議題頂住數月來，每天被激進派敲鑼打鼓示威遊行壓力，甚至冒著謀殺威脅守住了傳統，對美國意義重大。

李若認爲，這一觸動美國人最敏感神經的法案的改變，勢必引發支持和反對兩大陣營的激戰，在某種程度上預示2022年中期選舉和2024年總統大選的風向，同時也可能激發更多的激進派出來投票，未來兩役值得觀察。