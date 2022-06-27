我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

車被砸 警漠視 國民兵心涼撤案

記者邵敏╱洛杉磯報導
車後窗被砸了個大洞，後門也被人拉開。（受訪者提供）
車後窗被砸了個大洞，後門也被人拉開。（受訪者提供）

南加洛杉磯縣華人聚居城市日前發生一起砸車窗的盜竊案件，被害人是一名加州國民兵的華裔，他把車停在超市門口，十分鐘後返回卻發現車窗已被砸。這名華裔官兵立即撥打電話報警，但等了一小時卻無人到現場受理案件，「我心都涼了，太亂了，歹徒這麼猖狂，警察也不管。」

案件發生在羅斯密市（Rosemead）大中華超市停車場，位於東山谷大道（E. Valley Blvd）8815號，案發時間是6月13日下午2時左右，被害人華裔陳今明（Jinming Chen）是美國陸軍退伍軍人，現役加州國民兵。

根據陳今明的敘述，那天下午他去大中華超市買東西，將車停在超市門口的停車場，不到十分鐘的時間，他就從超市出來，卻看到車後窗已被砸了個大洞，後門也被人拉開，並虛掩著，「我判斷盜賊砸破車窗後，伸手到車裡面打開了門鎖的按鈕，再把車門打開的。」陳今明見狀趕緊檢查車內財物，發現後座已被人放下，「歹徒大概是想偷後備箱的東西，我剛買了一個耳機放在那裡，價值300元左右，包裝都還沒拆。」

但讓人奇怪的是，後備箱中唯一的財物耳機並沒有被偷，車內也無任何東西失竊。陳今明猜測是團夥作案，「我覺得應該是有人砸窗偷東西，有人負責盯梢，他們沒想到我這麼快就從超市出來，進去不到十分鐘，盯梢的人看到我出來後馬上報信，因此竊賊來不及偷東西就跑了。」陳今明表示，案發當天他開的是一輛道奇2018年的車，看上去比較新，而周圍停著的都是幾部舊車，「單單我這部車被砸，盜賊應該是挑選車輛後才下手。」

案發在羅斯密市大中華超市停車場，案發時間6月13日下午2時左右。（谷歌地圖）
案發在羅斯密市大中華超市停車場，案發時間6月13日下午2時左右。（谷歌地圖）

案發後，陳今明馬上撥打911報警，警員在電話中表示已受理此案，但半小時後，並沒有一個警察到達現場。他再次撥打911，「接聽員在電話中很不耐煩，他說，你才等了半個小時而已，不會有警察來的，之後又說，你不要再給我們打電話了，這種案子不該打911，應該打給當地警方。」

幾番折騰下來，已是下午3時左右，陳今明撥打當地警方的電話，得到的回覆是現在沒有警力，警察正在換班， 「我就問警察多久才能到現場，對方表示不確定，可能一個小時，也可能更長時間，都不一定，因為這並非緊急案件。」隨後，警員在電話中提醒陳今明，如果現在撤銷案件的話，就可以不用再等下去，「我當時在現場已經等了一個小時，警方什麼時候到都不確定，我不可能一直等下去，感覺警察就是在建議我撤銷案件。」無奈之下，陳今明不得不選擇撤銷案件，並離開現場。

被害人打電話報警，等了一小時卻無人到現場受理案件。（受訪者提供）
被害人打電話報警，等了一小時卻無人到現場受理案件。（受訪者提供）

遭遇這樣的過程，陳今明表示，當時看見車窗被砸時，第一反應是心涼了，「我在附近華人區住了很多年，之前聽說別人的車被砸過，但自己是頭一回遇到這樣的事。我感覺洛杉磯現在治安環境實在太複雜，考慮以後要搬到別的地方居住，實在是太亂了。」陳今明補充說，警察的回應讓他的心更是涼透了，「光天化日之下，歹徒砸車窗，報警也無人到現場受理，這樣歹徒就會更加猖狂。治安這麼差也沒人管，發生這樣的事情肯定不是個案，警方應該每天都會處理多起類似案件。」

作為加州國民兵的現役官兵，陳今明表示碰到這樣的事情十分諷刺，「本來我就是服務加州民眾、維持社會治安的官兵，現在自己的車被砸了也沒有人管，沒有任何辦法，心裡覺得很不是滋味。」

加州國民兵華裔陳今明的車後窗被砸了個大洞。（受訪者提供）
加州國民兵華裔陳今明的車後窗被砸了個大洞。（受訪者提供）

警察 加州 國民兵

上一則

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

下一則

阿罕布拉學區女生性虐案 75萬和解

延伸閱讀

「加州提供真正避難所」紐森簽法案 保護墮胎提供者

「加州提供真正避難所」紐森簽法案 保護墮胎提供者
墮胎權被推翻 LGBTQ社區恐慌 同性婚姻憂成下個目標

墮胎權被推翻 LGBTQ社區恐慌 同性婚姻憂成下個目標
紐森簽案保護加州墮胎提供者 反擊允許提訟共和黨州

紐森簽案保護加州墮胎提供者 反擊允許提訟共和黨州
生活／加州人「養不起」自家草坪了

生活／加州人「養不起」自家草坪了
加州10個最髒海灘 灣區占3個 全在聖馬刁縣

加州10個最髒海灘 灣區占3個 全在聖馬刁縣
紐森簽新法 增人工流產預算

紐森簽新法 增人工流產預算

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
蘋果耳機全球召回，可免費換新耳機（蘋果官網）

全球召回蘋果Airpods pro有問題耳機 免費換新

2022-06-21 13:51
南加華人申請綠卡被拒，原因是他的出租屋曾被用於種植大麻。（Unsplash.com）

妻女皆公民 華人房屋租人被非法種大麻 辦綠卡被擋

2022-06-24 02:20
母女LA遇反亞裔襲擊，父親討說法被嫌犯推倒在地。（Patricia提供）

世界晚報╱母女LA遇反亞裔襲擊 父親討說法被打斷肋骨

2022-06-19 21:09

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部