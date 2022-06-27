車被砸 警漠視 國民兵心涼撤案

車後窗被砸了個大洞，後門也被人拉開。（受訪者提供）

南加洛杉磯縣華人聚居城市日前發生一起砸車窗的盜竊案件，被害人是一名加州國民兵 的華裔，他把車停在超市門口，十分鐘後返回卻發現車窗已被砸。這名華裔官兵立即撥打電話報警，但等了一小時卻無人到現場受理案件，「我心都涼了，太亂了，歹徒這麼猖狂，警察 也不管。」

案件發生在羅斯密市（Rosemead）大中華超市停車場，位於東山谷大道（E. Valley Blvd）8815號，案發時間是6月13日下午2時左右，被害人華裔陳今明（Jinming Chen）是美國陸軍退伍軍人，現役加州國民兵。

根據陳今明的敘述，那天下午他去大中華超市買東西，將車停在超市門口的停車場，不到十分鐘的時間，他就從超市出來，卻看到車後窗已被砸了個大洞，後門也被人拉開，並虛掩著，「我判斷盜賊砸破車窗後，伸手到車裡面打開了門鎖的按鈕，再把車門打開的。」陳今明見狀趕緊檢查車內財物，發現後座已被人放下，「歹徒大概是想偷後備箱的東西，我剛買了一個耳機放在那裡，價值300元左右，包裝都還沒拆。」

但讓人奇怪的是，後備箱中唯一的財物耳機並沒有被偷，車內也無任何東西失竊。陳今明猜測是團夥作案，「我覺得應該是有人砸窗偷東西，有人負責盯梢，他們沒想到我這麼快就從超市出來，進去不到十分鐘，盯梢的人看到我出來後馬上報信，因此竊賊來不及偷東西就跑了。」陳今明表示，案發當天他開的是一輛道奇2018年的車，看上去比較新，而周圍停著的都是幾部舊車，「單單我這部車被砸，盜賊應該是挑選車輛後才下手。」 案發在羅斯密市大中華超市停車場，案發時間6月13日下午2時左右。（谷歌地圖）

案發後，陳今明馬上撥打911報警，警員在電話中表示已受理此案，但半小時後，並沒有一個警察到達現場。他再次撥打911，「接聽員在電話中很不耐煩，他說，你才等了半個小時而已，不會有警察來的，之後又說，你不要再給我們打電話了，這種案子不該打911，應該打給當地警方。」

幾番折騰下來，已是下午3時左右，陳今明撥打當地警方的電話，得到的回覆是現在沒有警力，警察正在換班， 「我就問警察多久才能到現場，對方表示不確定，可能一個小時，也可能更長時間，都不一定，因為這並非緊急案件。」隨後，警員在電話中提醒陳今明，如果現在撤銷案件的話，就可以不用再等下去，「我當時在現場已經等了一個小時，警方什麼時候到都不確定，我不可能一直等下去，感覺警察就是在建議我撤銷案件。」無奈之下，陳今明不得不選擇撤銷案件，並離開現場。 被害人打電話報警，等了一小時卻無人到現場受理案件。（受訪者提供）

遭遇這樣的過程，陳今明表示，當時看見車窗被砸時，第一反應是心涼了，「我在附近華人區住了很多年，之前聽說別人的車被砸過，但自己是頭一回遇到這樣的事。我感覺洛杉磯現在治安環境實在太複雜，考慮以後要搬到別的地方居住，實在是太亂了。」陳今明補充說，警察的回應讓他的心更是涼透了，「光天化日之下，歹徒砸車窗，報警也無人到現場受理，這樣歹徒就會更加猖狂。治安這麼差也沒人管，發生這樣的事情肯定不是個案，警方應該每天都會處理多起類似案件。」

作為加州國民兵的現役官兵，陳今明表示碰到這樣的事情十分諷刺，「本來我就是服務加州民眾、維持社會治安的官兵，現在自己的車被砸了也沒有人管，沒有任何辦法，心裡覺得很不是滋味。」