罷免添壓力 賈斯康遲來的醒悟

罷免 賈斯康的連署簽名，在艾爾蒙地兩警員被緩刑犯槍殺後，有了巨大轉折，從原本50萬簽名，迅速達到56萬7000的門檻，可說是民怨匯集，沛然莫之能禦。

緩刑犯殺警，乍看與賈斯康並無直接關聯，但是一位前科累累的毒犯，輕易被保釋，可說是受惠於賈斯康「判案從輕」的德政，以致讓歹徒有再犯的機會，這也是受害人家屬最不能諒解的地方，因為如未保釋，這位殺警元兇，應該仍在獄中服刑，那有可能在外胡作非為。

罷免賈斯康的連署行動，從一次失敗，到二次成形，推動力量最大的是受害者家屬，因為他們目睹親人傷亡，法律並未達到懲戒效果，反而是職司懲兇肅奸的檢察系統一味的呵護犯罪者，尤其是發號施令的檢察長賈斯康。

在賈斯康眼𥚃，犯罪重判無助減少刑案，少年犯要給予自新機會，輕罪入獄徒增獄政負擔，而保釋金對於弱勢族群不公平，尤其是他認為警察執法並非完全公正，基於這些觀點，他的司法改革就走上重罪輕罰、免繳保釋金，少年犯不上成人法庭。

洛杉磯 縣的檢察系統就因賈斯康堅持己見，導致檢察官 遇案都得從輕從寛處理，對於檢察官糾舉罪犯，懲處歹徒的原始初衷，幾乎背道而馳，終於導致98％的檢察官跳出來反賈。因為依照賈斯康的指令，明顯是縱容罪犯，對受害人家屬造成二度傷害。

反賈運動今天走上罷免這條路，純因賈斯康司法改革的重心偏向罪犯，極少考慮受害人家屬的傷痛。在法律懲兇的部分，過分傾斜，難以令受害人家屬服氣。

從許多受害人家屬痛陳刻骨銘心的遭遇，即可看出他們心中有多麼的痛苦與不平，而賈斯康在辯解自己司法改革理念時，似乎並未察覺他們的委曲與恨意。

以最近曝光的亞凱迪亞76歲華婦被冷血殘殺為例，她的女兒就難以忍受如此兇殘的殺人犯，在賈斯康的司法改革下，很可能從無期徒刑終身監禁不得假釋，變成減刑至34年至終身監禁，並可提前假釋。尤其是這位華人女性回想母親死時的慘狀，頭骨破裂、胸部骨折、喉管被割，如此一個兇殘至極的殺人犯在若干年後因為減刑、保釋，又逍遙法外，這種怨恨實難平抑，也難怪她把這份怒氣指向賈斯康。

面對受害人家屬不顧二次傷痛，主動揭露賈斯康的作為傷害了多少人。再加上罷免風潮高漲，賈斯康近日有幾個明顯的動作，就是向中間靠攏，像他面對艾爾蒙地兩受害警員家屬的質疑，就澄清殺警的緩刑犯並非因為他而獲得緩刑；對於菲裔在麥當勞遭到仇恨歧視，並被毆打，賈斯康也發表聲明，強調攻擊「我們」社區的居民，絕對錯誤且無法容忍。「我們」會將膽敢在洛杉磯縣境犯下仇恨犯罪的人繩之以法，檢方也對涉案人立即起訴，都是少有的現象。

目前賈斯康的幾項作為，明顯的異於當初堅持善待罪犯；是醒悟？是騙票？姑且不論罷免結果，洛杉磯縣居民要的是司法公正、打擊犯罪、勿縱容罪犯，希望執法的賈斯康能知道。