南加內陸周末多處野火 河濱延燒百餘畝

河濱縣周末火災，威脅居民區。（消防局 )

南加內陸周末發生至少二處火災，其中在河濱縣一處野火，延燒百餘畝，至26日上午，已經控制約40%。

河濱縣赫汝帕谷（Jurupa Valley）聖塔安那河床的野火，25日（周六）午後近4時報出火警，被稱為Union fire，最初只燃燒40畝，當晚至7時45分，野火蔓延到約110畝。當地氣溫高達華氏90餘度，風速是每小時10至15英里。為迅速撲滅野火，來自加州 防火廳/河濱縣消防局的逾200名消防員、28輛消防車參與撲火，空中還有三架滅火機支援。野火發生原因正在調查中。

國家氣象局專家表示，今後幾天當地氣溫將達102度至105度，且自午間至晚上刮起強風，野火發生危險大大增強。

25日午後，在內陸派里斯湖州立休閒區（Lake Perris State Recreation Area）也發生一起野火，燃燒25畝，很快控制。

在6月11日（周六），聖伯納汀諾縣屬地萊特伍德 （Wrightwood）突發野火，稱為Sheep fire，因高溫及風速較大，野火迅速蔓延，擴大至近千畝。附近約300名居民撤離，數百消防員參與滅火。至今野火已經基本控制，居民恢復正常。

內陸於6月17日發生的一次野火Palomino fire，加州防火廳調查人員初步判斷是有人縱火 ，位於赫汝帕谷Limonite街與El Palomino路交匯處，調查員表示，火災地點是遊民 露宿地點之一，違規搭建。但由於火災線索有限，尚未發現縱火嫌犯。