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南加27日最高溫達百度 野火危機增

編譯組／綜合報導
高溫之下，增加山火危機。(聖伯納汀諾縣消防局)
高溫之下，增加山火危機。(聖伯納汀諾縣消防局)

熱浪席捲下，南加州本周熱滾滾。部分地區氣溫26日、27日再次飆上三位數高溫，國家氣象局針對部分地區發布高溫警告（Heat Advisory），預計28日、29日仍就處於高溫中。乾燥炎熱也將帶來更高的野火危機。

洛杉磯時報報導，聖費南度（San Fernando）、聖蓋博和羚羊谷（Antelope valleys），以及橙縣內陸地區和內陸帝國大部分地區，自26日起，最高溫達95度至105度，沿海大部分地區氣溫仍相對涼爽。

奧克斯那（Oxnard）國家氣象局氣象學家杜馬思（John Dumas）說，「27日是溫度最高的一天，28、29日仍維持高溫。」

洛杉磯市中心27日出現90度高溫，比正常高出約十度。杜馬思說，內陸部分地區，溫度將較正常高出15度。

乾燥、炎熱天候下，野火危機升高，所幸這幾天將不至於出現強風，然杜馬思說，本周晚些時候，風力會使部分地區出現更嚴峻的山火條件。過去幾天內，河濱縣出現至今為止最大的火災。

他建議民眾遠離高溫，「多喝水、待在有空調的地方、檢查親友與鄰居，任何情況都不要將孩童與寵物留在車內。若在戶外工作，需採取額外預防措施，儘可能穿著寬鬆衣物等。」

高溫 洛杉磯 加州

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