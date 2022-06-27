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中國留學生黎琛 希望之城獲聘生物科學家 專研治癌

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
來自中國武漢的黎琛從希望之城研究生院獲得生物科學博士，留美開發更先進的疾病治療方法。（City of Hope）
來自中國武漢的黎琛從希望之城研究生院獲得生物科學博士，留美開發更先進的疾病治療方法。（City of Hope）

從希望之城的Irell & Manella生物科學研究所（Graduate School of Biological Sciences）畢業一個月後，中國留學生黎琛（Chen Li）就被舊金山Sana生物技術（Sana Biotechnology）公司聘用，開發更先進的疾病治療方法。

他來自武漢 希望之城學習七年獲博士學位

黎琛說，「希望之城（City of Hope）在癌症、愛滋病毒和糖尿病的治療和研究方面享有盛譽，但大多數人不知道希望之城還設有研究所。我很榮幸有機會在希望之城攻讀博士學位，希望之城與工業界和其他科學家在生物科技界的良好合作，為我求職打開了多扇大門。」

6月10日，希望之城舉行2022屆畢業典禮。自1994年成立以來，近200名學生已從希望之城的Irell & Manella生物科學研究所畢業，校友們分別在美國主要大學、研究機構以及製藥和生物技術公司等任職。

黎琛於2021年12月完成了生物科學博士課程，並於2022年1月開始全職工作。他研究Sana生物科技開發細胞和基因療法，開發和執行分析檢測，進行質量控制和更好了解藥物，潛在地確定改進創新療法的製造過程。

來自中國武漢的黎琛，曾經在華中科技大學獲得生物醫學工程學士，之後來到希望之城的生物科學研究生院學習七年。他說，以前沒有相關實驗室的經驗，來到這裡後每天都在學習新事物。「我的導師和實驗室同事們給予很多幫助，尤其作為一名新來的博士生，從那時到現在取得了長足進步。」

黎琛換過四間實驗室，掌握了其中一些專業技能。他銘記一位導師的教誨，「你知道如何完成日常工作，但是你對工作沒有熱情。你僅僅是完成任務，不尋求超出常規的新知識。你需要繼續探索，直至找到對科學的熱情。」

研發成果 可同時篩選兩種生物標誌物適體

黎琛最終進入希望之城基因治療中心伯內特（John Burnett）教授的實驗室。他對一種稱為適體（aptamers）的治療性核酸進行研究，該核酸靶向鎖定癌症標誌，從而使藥物可以攻擊癌細胞。開發適體的傳統技術是一個乏味而漫長的過程，其中工程產品一次只能針對一種癌症生物標誌物。黎琛後來找到一種同時篩選兩種不同生物標誌物的適體方法，與傳統上篩選一種生物標誌物所耗費的時間相同，並且提高了適體的特異性或能力，使非疾病細胞不受影響。

目前黎琛已在Sana生物科技公司擔任科學家半年，他表示已經找到了自己的職業道路。他計劃留在美國開發更好的疾病治療方法。他將自己獲得的科研成就，歸功於希望之城生物研究所的栽培。

希望之城的生物科學研究所，不僅獲得了WASC高級學院和大學委員會的認證，並通過與凱克研究生院（Keck Graduate Institute）的聯合項目，提供生物科學和轉化醫學博士學位、監管事務碩士學位以及轉化醫學等。

醫學 癌症 武漢

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