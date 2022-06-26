北美華人會計師協會 張青連任會長 李崇正理事長 施啟祥監事長

北美華人會計師協會新領導團隊，（左起）理事長李崇正、會長張青、監事長施啟祥。（記者張庭瑜/攝影）

北美華人 會計師協會6月24日上午在洛杉磯華僑教服務文化中心舉行2023-2024年度換屆選舉及會員大會，現任會長張青連任，李崇正當選新一屆理事長及施啟祥為監事長，自2023年1月1日開始為期兩年的任職期，大會順利進行成功落幕。

本屆大會選舉新一届領導團隊，在候選人分別發表競選政見後，開始投票。經過監票團隊驗證後，確定了現任會長張青連任，推舉李崇正為理事長及施啟祥為監事長。新一屆會計師協會理事會由24人組成：張子岡、欒聖梅、陳惠玲、陳國昌、陳柏宇、陳新元、周亞民、周月美、董仁、林恭蓉、郭文彬、何瓊瑤、郭律言、謝煒馨、李佩芬、李鐫鐫、呂立祺、李錦花、蘇凱婷、蔡宗勲、汪光中、楊平、洪芬華及于惠民。

北美華人會計師協會年會會員合影。（記者張庭瑜/攝影）

張青表示，希望未來能加強會員服務和社區服務，以及外向交流合作，同北美商會等兄弟協會以及東岸有更多的合作。隨著疫情的漸緩，協會在未來舉辦更多線下活動，像是邀請各路專家舉辦講座，包括金融、法律、融資及教育等專題，幫助同行得到專業進修及社區人士解決實際問題。

李崇正表示，協會今年已經進入第30年，很開心今年的選舉作業非常順利，以及很榮幸能擔任理事長一職，讓他有機會能夠服務回饋社區。他相信協會30週年的歷史及經驗，能在未來給大眾朋友更優質的服務，而現在協會不止北美地區，連兩岸三地及新加坡 皆有提供服務。

國稅局官員甘特講述與北美華人會計師協會的過往。（記者張庭瑜攝影）

國稅局 （IRS）外展部社區服務推廣主任（Stakeholder Liaison Director）甘特（Derek Ganter）表示，他一直以來都是北美會計商會的合作夥伴，並在全國各地都看到對這個協會的好評，很高興看到該協會與國稅局有著共同的目標和價值觀。

當天的協會選舉作業，由法律顧問張仁川律師、杜惠莉律師、尤信硯律師，以及協會前會長梁俊鎧會計師共同監票，北美華人會計師協會首席監事長陳英煌等人出席。