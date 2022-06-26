亞裔名人堂發行手機遊戲 資助女性科技人

亞裔名人堂為該款遊戲參與團隊和個人頒獎。（主辦方提供）

為推進女性在科技領域的地位和發展，亞裔 名人堂（Asian Hall of Fame）及其創始組織Robert Chinn基金會，日前發布首款移動手機 遊戲DRAGON ZOOM，手機遊戲的收益將用於女性創新和獎學金。

亞裔名人堂總裁兼首席執行官謝明錦（Maki Hsieh，左）和Robert Chinn 基金會主席Karen Wang。（主辦方提供）

亞裔名人堂總裁兼首席執行官謝明錦（Maki Hsieh）表示，DRAGON ZOOM手機遊戲是由名人堂全球理事會主席Noel Lee 與亞馬遜、波音、Mariners、微軟等企業和年輕專業人士之間的合作專案。這也是移動遊戲歷史上難得由慈善組織開發並進入市場，這款遊戲收入將用於女性主導的科技項目和團隊成員獎學金，而漸進式合作是亞裔名人堂科技和娛樂專案的未來。

DRAGON ZOOM遊戲由Robert Chinn 基金會資助，基金會主席Karen Wang表示，其董事會成員Wilson Huynh將遊戲概念化並與Cubix合作開發了第一階段。微軟Hackathon志願者團隊為遊戲提供技術升級和宣傳計畫。名人堂董事會成員Leah Long最終與LemonK 完成遊戲。亞裔名人堂負責監督遊戲相關特許經營權的運營和行銷。

DRAGON ZOOM手游是移動遊戲歷史上，難得由慈善組織開發並進入市場。（主辦方提供）

遊戲開發團隊成員之一的Leah Long是一名韓裔女性科技者，她表示，該遊戲的靈感來自於技術可以推動亞裔權益的理念。目前市場上的手機遊戲多以男性為中心，而DRAGON ZOOM是第一個女性主角的遊戲，遊戲以幫助她的兄弟一起回家為主線，沿途穿過以亞洲為主題的風景。希望該款遊戲收益能幫助提升女性在科技領域的地位。

除了手遊發佈，現場還安排名人物品拍賣和慈善爵士音樂表演。葛萊美 獎得主，鍵盤手Ed Roth將和The Eagles樂隊Annie Lennox等人，及葛萊美獎提名歌手Maki Mae，也帶來精彩表演。