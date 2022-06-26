母遭冷血殺害 華女痛斥賈斯康如癌細胞

平凡而幸福的一家：蔡家夫婦和兩個孝順的女兒。（家庭提供）

「我母親的頭骨被打裂，胸骨多處骨折，喉管被割，上半身被胡亂埋在土堆裡」，三年前痛失76歲摯愛母親的亞凱迪亞 華人復健物理治療師蔡璧妃（Nancy Tsai）25日回憶，在母親的葬禮上，年邁的父親癱軟在地，跪爬著去和母親告別，「兇手殺害我母親的手段之殘忍和邪惡，沒人能夠想像，這種傷痛，一輩子難以愈合。」

2019年4月9日，華人聚居的亞凱迪亞驚爆謀殺案，76歲的華人居民吳瓊珍（Chyong Jen Tsai）在家中被人殺害。因疫情拖延，本案法庭至今尚未進入正式審判程序，但檢察官 原始對兇嫌終身監禁不得保釋的求刑目標，目前面臨賈斯康辦公室減至34年至終身監禁並可提前假釋的挑戰。

平凡主婦慘遭冷血殘殺

蔡璧妃說，她的父母是一對很平凡的移民夫妻，辛勤工作，安分做人，但卻遭遇預想不到的災難，兇手難以置信地殘忍和冷血。

1985年來美，吳瓊珍帶著小學四年級的小女兒蔡璧妃和九年級的大女兒蔡璧光移民來美，在台灣擔任檢察官的先生蔡秀男則是空中飛人，台灣美國兩邊來回。

「我們在加州沒有親戚」，蔡璧妃說，所以家人的關係特別親密，互相關照，媽媽更是大小事情都爲家人操心。在辛苦積攢多年，經過四次搬家之後，他們終於搬到了亞凱迪亞的夢想之家，而三年前出事，也是因爲家裡加建房子，用人不慎，引來殺身之禍。

2018年，蔡媽媽認識了同住一個街區的一個工頭，工頭幫忙換換地板，厨房小修理等等，蔡媽媽看他手藝不錯，又是鄰居，所以家裡後來想要加建房屋時，自然想到了他。

蔡璧妃說，年過七旬的母親當時計劃在後院加建房子，這樣晚年自己和先生轉住後院，讓女兒孫子們住前面，一家其樂融融。2019年初，加建工程如期開工。工頭到處招兵買馬。他們後來才知道，殺害她母親的兇手，就是其中的一名工人，時年27歲的非法移民 Heber Enoc Diaz。

非法移民疑有計畫行凶

3月中旬，蔡家父親發現後院建材和工具被偷，報警，但警察只是來做了報告，沒有抓人；4月9號，母親被殺。

「案發時只有母親一個人在家」，蔡璧妃說，父親在案發前曾告訴工頭，要回台灣幾天，希望他多關照工程，這個消息顯然是被有心人聽到並作打算。

警方的調查報告顯示，兇手當天深夜是從後面隱蔽的側門進入蔡家。兇手首先破壞了蔡家車庫的電燈。蔡媽媽聽到自己的狗狗狂叫後起床，凌晨2點左右，蔡媽媽關掉了家中警報，將狂叫不停的狗狗放到院子，而蔡媽媽自己到後院查看時，遭遇兇手。 吳瓊珍（右）生前和先生蔡秀男在一起過生日。（家人提供）

「告別儀式上媽媽雖然化了妝，但我能清楚看到她的頭殼裂開，頭骨不完整」，蔡璧妃說，驗屍報告顯示，母親多處肋骨斷裂，脖子被割多刀，自己是物理治療師，知道如此嚴重的創傷是多麽的痛苦，而自己76歲毫無抵抗能力的老母親，就是被人用最痛苦最恐怖最驚嚇的方式奪走生命。之後的致命傷，應該是刀子割喉。

蔡璧妃說，兇手殺害老人後，進入蔡家翻遍了每一個房子，將手表、信用卡以及家中所有值錢東西和重要文件洗劫一空，「我親眼看到，每個房子的牆壁上，衣櫥中都有我媽媽的血」。

殺人之後，兇手打電話給另外一人，兩人一起偷走蔡媽媽的Lexus RX 300，開車到Angeles Crest公路的山邊，將受害人的衣物和作案工具丟到附近山坡下。

蔡璧妃說，她不相信兇手是臨時做錯事，所有事情都是有計畫有預謀，手段極其殘忍。「媽媽的告別儀式上，我幾乎無法站立，我爸爸是退休檢察官，一生見多無數慘烈的案子和受害人，但那天，他完全站不起來，跪著爬到媽媽身邊和她告別，我從沒見過爸爸這個樣子。」

兇手可能假釋提前出獄

蔡璧妃說，本案發生後洛杉磯縣檢察官最初對凶嫌的起訴求刑，是終身監禁不得假釋，但2020年賈斯康上台之後，要將求刑目標改爲32年4個月至終身監禁，並允許兇手在刑滿25年時可以申請假釋。另根據加州刑法，可以假釋的囚犯在50歲時可以申請老年提前假釋。這意味著，由於兇手目前已在押三年，如果成功假釋，即在他50歲時就可以釋放出獄，回到社區。

「這個冷血人渣坐幾年牢就可以重新快樂，但我媽媽卻沒有辦法看到他的孫子五年級畢業，沒辦法看到孫輩們長大成人，永遠沒有辦法再和家人在一起共享天倫」，自己在醫院照護病人，幫助他們重新回歸健康生活，蔡璧妃卻再也沒有機會照顧自己的母親，媽媽本來可以活到86歲、96歲，但生命卻在76歲停止。

蔡璧妃說，現在亞凱迪亞很多人可能已經忘記了她母親的案子，但直到今天，小偷、遊民依然層出不窮。她願意撕開隱私和傷口給大家看到，是因爲不希望自家的血案再次發生在別人身上，那些凶殘的人渣，不應該有機會再重返社會，禍害人群。

「我們家人每次上庭，都需要極大勇氣，傷口一次一次撕開」，她說，賈斯康上台兩年多來，洛杉磯地區謀殺案創下了紀錄。賈斯康的職位應該是替代被搶被殺的受害人説話，但他的每一項政策都是讓施害人受益，為殺人犯搶劫犯强暴犯著想，到底爲什麽？這種已經擴散到社區的癌細胞，留著幹什麽？