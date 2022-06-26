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專家籲幼童盡早打疫苗 保護家庭對抗新冠病毒

記者邵敏／洛杉磯報導
人們普遍認為新冠對孩子威脅不是很大，Lucia Abascal認為這是不實的看法。（記者邵敏／攝影）
人們普遍認為新冠對孩子威脅不是很大，Lucia Abascal認為這是不實的看法。（記者邵敏／攝影）

加州已批准為六個月及以上幼童接種輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗，但仍有不少家長持懷疑和觀望態度。少數族裔媒體中心6月23日（周四）舉辦專題討論，邀請專家講解為年紀最小的兒童接種疫苗，家長有哪些需要注意的事項。

專家們認為，對於六個月及以上的孩童而言，接種疫苗是對抗新冠病毒非常重要的工具，可以讓孩子避免病毒帶來的不良影響，同時也能保護整個家庭對抗這個致命的病毒。

加州公共衛生局（California Department of Public Health）Lucia Abascal博士表示，她的女兒曾感染新冠病毒，並傳染給家人，「女兒發燒臥床三天，因為我和丈夫已接種疫苗，被感染後症狀較輕，我們一直在等待這個可以為幼童接種的疫苗。」Lucia說她將盡快帶孩子去接種疫苗，雖然女兒感染過病毒，已獲得自然免疫力，但如果再接種疫苗，獲得的免疫力會最強，「相比身體自然產生的免疫力，疫苗的免疫力更強。」

人們普遍認為新冠病毒對小孩的威脅不是很大，Lucia認為這是一種不實的看法。她說，很多孩子感染後重症住院，也有不少兒童染疫後出現併發症、以及長期的後遺症，「如果能盡早接種疫苗，就可以對孩子加強保護，免受這些病痛。」Lucia同時指出，新冠疫苗是有效、安全的，對於現在的變種病毒也有很好的防護效果，「莫德納和輝瑞兩種疫苗都非常安全，雖然接種後有些副作用，比如發燒、胳膊疼痛，但這些都是輕微的副作用，我們至今沒有看到幼童接種疫苗後發生的嚴重副作用。」

加州東灣兒童醫生Jennifer Miller認為，疫苗接種後的疼痛、發燒都是常見的副作用，實際上是免疫系統得到激活。有些父母擔心疫苗對孩子的生育能力有影響，但沒有數據證明這一點；家長也擔心會對孩子心臟帶來負擔，但真實的數據顯示，疫苗只對一些年紀大些的男童帶來這方面的擔憂，對幼童來說，並無任何相關病例。

Jennifer Miller認為，新冠疫苗是有史以來研究最多的疫苗，非常安全有...
Jennifer Miller認為，新冠疫苗是有史以來研究最多的疫苗，非常安全有效。（記者邵敏／攝影）

Jennifer表示非常理解父母的一些疑慮，實際情況是新冠疫苗並非新生產物，而是有史以來研究最多的一種疫苗，基於過去20年的科學經驗研發，非常安全有效。 Jennifer同時建議，父母如果有讓孩子接種疫苗的恐懼和擔憂，就與自己信任的兒科醫生多交流，再作出決定。

疫情期間一直工作在醫護一線的Sarah Takekawa，在講座中分享自己的經歷，她曾目睹同事因感染病毒去世，也看到很多年輕孕婦感染後出現嚴重併發症，沒有力氣分娩。這些都讓她決定自己在懷孕期間接種新冠疫苗，「疫苗帶來的副作用時間非常短，與感染病毒的併發症無法比擬，疫苗可以對腹中孩子有保護，我的乳汁也可以保護孩子。」

目前已批准的輝瑞三劑疫苗適用於六個月至四歲的兒童，第二次注射在第一次注射後三周進行，第三次注射在第二次注射後八周注射。莫德納的兩劑疫苗適用於六個月至五歲的兒童，間隔三周接種一次。專家們表示，兩種疫苗都很安全，「關鍵不是選擇哪種疫苗，而是要盡快接種，保護孩子們。」

Sarah Takekawa孕期接種疫苗，她表示可以保護自己和腹中孩子免受感染。...
Sarah Takekawa孕期接種疫苗，她表示可以保護自己和腹中孩子免受感染。（記者邵敏／攝影）

疫苗 免疫力 加州

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