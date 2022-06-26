僑教中心海外青年文化大使營 展開2天培訓

台北101小組與陳敏永合影。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 華僑文教服務中心2022年度的「海外青年文化大使協會（Formosa Association of Student Cultural Ambassadors ，簡稱FASCA）培訓班」6月25日展開為期兩天的培訓課程，60位新舊學員分成四小組展示隊旗，拉開活動序幕。

學員們與貴賓合影。（記者張庭瑜╱攝影）

當天洛僑中心主任陳敏永、副主任廖儷雲、僑務委員會委員羅明、委員溫玉玲、委員趙韻梅、委員陳柏宇、委員江瑞瀛、委員陳英煌等貴賓到場與學員們共襄盛舉，並由委員楊賢怡、徐芝蘭等人擔任諮詢導師。

陳柏宇表示，希望學員們學有所成，成為台灣文化代言人，向身邊的人宣傳台灣文化，並以身為台美人的身份感到自豪，在未來也能相互幫助。

楊賢怡表示，洛杉磯地區青少年文化大使協會自2010成立以來，分別成立了FASCA及FASCA Senior , 針對14歲到18歲的國中高中生及大學生來設計課程，主要希望培養青少年的團隊的精神、領導能力及文化的傳承，讓孩子能夠立足美國，放眼世界，培養世界觀。

培訓營中，不但讓學員緊跟時事，還以趣味性十足的方式激起對台灣本土文化的興趣，諸如特邀專業領域人士探討近期熱門議題及解決方法，像今年就邀請到水利專家探討缺水議題及台灣阿美族族人分享歷史。而學員們組成的隊伍分別為「玉山」、「梅花」、「黑熊」及「台北101」等具有台灣特色的小隊名稱，也讓他們從細節開始接觸文化特點。

楊賢怡也指出，FASCA從成立以來便由僑委會支助，於每年暑假定期舉辦交流營，給有興趣的高中學員在台展開為期一個月的英文營，為弱勢家庭的孩子輔導英文，最後一週則是環島旅行，讓學員不但更貼切了解台灣文化之餘也能享受旅行的光景。從2005年開始的25人到現在已經超過500人參與。

陳敏永表示，海外青年也是國家的棟樑，希望能藉由這個活動認識台灣的優質文化，把台灣的美及優良傳統傳遞給美國當地社區及青年們，並搭建起台灣與美國之間的文化橋樑。