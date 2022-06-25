蒙市蘭利老人中心 疫後首場兵乓球賽

蒙特利公園市（Monterey Park）的蘭利老人中心（Langley Center）24日和25日舉辦為期兩天的乒乓錦標賽。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）的蘭利老人中心 （Langley Center）24日和25日舉辦為期兩天的乒乓錦標賽，老人中心24名選手披掛上陣，比賽球技。

在蒙市的蘭利老人中心24日中午熱鬧非凡，有的長者在玩桌球，有的在打麻將，最熱鬧的一個房間在舉行乒乓球比賽。只見現場20多名身穿藍色T恤的長者在乒乓球台前英勇拚鬥，現場還有親友團助威和拍攝錄影。

義工Paul溫表示，在疫情 前老人中心經常舉辦各種比賽，這次是疫情後首次舉辦，難得大家都能健康的活到現在，是值得慶祝和感恩的事情。比賽分為八個隊伍，每個隊伍有三個人。現場24人角逐名次，冠軍會獲得獎杯及禮品卡。參加長者年齡主要是70歲到80歲左右，大家看起來都很硬朗，水平也不錯，經常要多個回合才能分出勝負。

他說，老人中心今年4月才重新開放，其中乒乓球班最受歡迎，人數也最多，大概有200多人，疫情後回來的長者大概有七成，還有一些長者因為擔心疫情不敢出門。但也有長者疫情後更加注重身體健康，積極鍛鍊身體。中心的舞蹈班也很受歡迎， 這個中心地處華人 聚集地區，以華人長者居多。

參加比賽的選手都是老人中心的長者們。（記者張宏／攝影）

一名參加比賽的長者李先生說，疫情後更加注重身體健康，他以前就很愛打乒乓球，這次參加比賽不僅能和高手對決，還有禮品卡拿何樂而不為。