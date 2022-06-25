蒙特利公園市政府舉行多場講座 邀居民審核市府服務
蒙特利公園市政府邀請蒙市居民參加一連串免費社區講座，居民將有機會從蒙市領導人獲知市府近期完成的社區服務優先次序的調查結果，包括公共安全、遊民問題、市內公園和道路，以及其他市府提供的服務，希望居民一起來審核市府服務的重點，並提供建議，共同來策畫蒙市的未來。
社區講座將提供點心招待，講座時間如下:
6月28日（周二）上午11時半，在蘭利老人服務中心（Langley Senior Center）：400 W. Emerson Ave.，以英語進行 。
7月7日（週四）下午6時，在Garvey Ranch Park： 781 S. Orange Ave.，以英語進行。
7月9日（週六）上午10時半，在Bella Vista Elementary School：2410 Findlay Ave.，以西語進行 。
7月11日（周一）下午6時，地點在Monterey Highlands Elementary School： 400 Casuda Canyon Dr. ，以英語進行。
7月12日（周二）下午6時，地點在Sierra Vista Park：311 Rural Drive. ，以中文進行。
更多詳情可參訪 www.montereypark.ca.gov/finance，或致電蒙市市府經理辦公室： 626-307-1255。
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