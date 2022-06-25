猴痘侵美釀大疫情？專家解析：如新冠擴大傳染可能性低

Vanderbilt醫科大學的預防醫學教授和醫師William Schaffner。（視頻截圖）

少數族裔媒體服務中心（EMS）24日舉辦線上討論會， 邀請三位業內專家探討猴痘 在美國的傳播性，以及民眾是否應該擔心這種疾病會進一步擴散。

田納西州納什維爾(Nashville)的Vanderbilt醫科大學預防醫學教授和醫師William Schaffner介紹說，猴痘病毒主要有兩大分支，一是「中非分支」，一是「西非分支」，前者毒性更大。幸運的是，目前在美國傳播的是毒性較弱的「西非分支」。根據CDC的統計，截至22日，全美共發現155例猴痘患者，目前在美國24個州及哥倫比亞特區（District of Columbia）均有發現病例。猴痘傳播較嚴重的地區，包括加州、紐約州、佛州、伊利諾州。感染者年齡在20歲至76歲不等，沒有兒童被感染。感染病例中98%為男性。目前沒有死亡病例。

他指出，本次猴痘全球傳播的一個特點，就是最初的傳播是在男男同性戀 傳開的。猴痘也不太可能發展成新冠病毒這樣大範圍的疫情。因為目前來看，猴痘主要靠人與人密切接觸來傳播，通過唾液、皮膚接觸傳播，或者帶有病菌的毛巾等。

William Schaffner介紹說，與一般傳染類疾病一樣，人體在感染猴痘病毒後，會有一周至兩周的潛伏期，接著可能會出現發燒、紅腫等症狀，持續一到兩天。接著身體會出現紅疹水泡，類似於天花，但主要集中在生殖器、背部。摸起來較硬，深植於皮膚中。

目前針對猴痘有兩種已授權的疫苗 ：ACAM2000疫苗、JYNNEOS疫苗。它們原先研發用來對抗天花。JYNNEOS疫苗相對較新，副作用較少。目前包括紐約在內的城市已經開始對高危人群進行疫苗接種。

德州A&M大學生物學教授、醫師Ben Neuman（視頻截圖）

4孕婦感染 2胎兒流產

德州A&M大學生物學教授、醫師Ben Neuman介紹了猴痘對孕期婦女的危害。他說，雖然目前猴痘感染者只是一小部分人，但有四名患者是孕婦，其中兩名孕婦的胎兒在妊娠初期就去世了。另一個孕婦的寶寶順利出生，沒有猴痘症狀；但有一個寶寶出生後渾身長滿猴痘。Ben Neuman介紹說，像猴痘這類病毒，很容易集聚在哺乳動物的胎盤、子宮、鼻腔中。他說，猴痘也不只出現在男男同性戀、雙性戀群體中，還可能在人群聚集的夜店、演唱會等場合中。

耶魯全球健康學院流行病學副教授Gregg Gonsalves。（視頻截圖）

耶魯全球健康學院流行病學副教授Gregg Gonsalves介紹說，需要注意的是，猴痘不是一種存在於同性戀中的疾病。警惕對LGBTQ人群的歧視，對於預防該病毒進一步傳播很重要。該群體是脆弱的，消除對該群體的歧視，同時也保障他們及時就醫的權利。可以通過追蹤密切接觸者的方法，及時追蹤可能的被傳染者，能有效控制疫情的蔓延。