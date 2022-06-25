被禁墮胎外州婦女 來洛縣免費服務

洛杉磯 縣24日針對最高法院推翻Roe V. Wade裁決發表公共衛生聲明稱，墮胎 在洛杉磯縣和加州仍然是安全和合法的。聲明同時稱，洛杉磯縣將爲來自禁止墮胎州的流產人提供免費服務。

洛縣 聲明稱，因爲最高法院裁決，許多州現在將墮胎定為非法；在某些州，墮胎從今天開始是非法的。總體而言，預計這一決定，美國一半以上的州將幾乎不可能合法墮胎。全國範圍內錯綜複雜的法律，將對需要墮胎服務的人造成混亂和恐懼。

洛縣聲明稱，數十年的研究顯示，墮胎政策的改變對因犯罪導致的懷孕墮胎和流產影響最大，包括低收入女性、有色人種女性、移民、 LGBTQI人群。聲明說，所有人，包括洛杉磯居民和居住在其他地方的人，都應該能夠獲得安全、合法、高質量的墮胎服務。

聲明表示，洛杉磯縣的墮胎安全港項目（Los Angeles County's Safe Haven Abortion Project）目前正在進行中，旨在為洛杉磯居民和從不能選擇墮胎的州來這裡的人們，提供安全墮胎和全方位生殖健康服務的機會。洛縣公共衛生局墮胎服務信息可參閱http://publichealth.lacounty.gov/owh/Abortion.htm。