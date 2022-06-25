我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

保險局：墮胎在加州仍受法律保護

記者楊青／洛杉磯綜合報導
最高法院24日推翻Roe v. Wade案的裁決結果一出，支持與反對兩大陣營對立炸鍋。（BBC）
最高法院24日推翻Roe v. Wade案的裁決結果一出，支持與反對兩大陣營對立炸鍋。（BBC）

美國最高法院24日推翻Roe v. Wade案裁決結果一出，加州保險局馬上接到海量詢問電話，聚焦詢問加州法律墮胎保險範圍。從2023年開始，加州保險提供免費墮胎護理，無需預約。

加州保險局局長Ricardo Lara24日表示，目前加州法律明確規定，提供保護生殖和墮胎自由的保險，墮胎在加州仍然得到法律保護和保險承保。

加州現行法律規定，墮胎護理是基本醫療保健，並且由大多數保險承保，加州醫療補助（Medi-Cal）涵蓋墮胎。有關墮胎保險常見問題解答可參考https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/30-have/Coverage-for-Abortion.cfm，需要幫助了解其承保範圍可聯繫加州保險局1-800-927-4357。

加州保險局表示，加州大多數私人保險公司均提供墮胎保險，加州法律明確規定墮胎護理是基本醫療保健，大多數保險計畫必須涵蓋基本醫療保健服務。私人保險公司不能因爲受保人墮胎而歧視。加州法律禁止私人健康保險公司歧視受保人接受任何生殖保健，包括墮胎。例如，保險公司不能因為墮胎而拒絕提供保險，或更改保險計畫定價。

目前在加州，私人保險公司可以要求受保人在墮胎之前事先申請授權。在2022年12月31日之前，保險公司可能會在受保人接受藥物或流產手術之前要求申請批准，但保險公司不能拒絕為流產提供保險。緊急護理預約必須在受保人提出請求的96小時內安排，非緊急護理預約須在提出請求的15天內安排。

加州SB 245法案要求從2023年1月開始，涵蓋墮胎的保險計畫將被要求涵蓋所有墮胎服務，無需事先授權且無需分攤費用。

加州保險局表示，目前加州保險允許受保人無需獲得醫生轉介即可墮胎。受保人可直接與專家預約，包括墮胎服務、妊娠試驗和產前保健、避孕、絕育諮詢，以及性傳播疾病篩查、預防服務和治療。

保險 加州 墮胎

上一則

陳果仁遇害40年 民權領袖、民選官員逾百人集會紀念

下一則

紐森簽新法 增人工流產預算

延伸閱讀

世界晚報╱各州自由決定墮胎權 企業出錢助你跨州墮胎

世界晚報╱各州自由決定墮胎權 企業出錢助你跨州墮胎
最高法院裁決後 全美各州料半數跟進禁止墮胎

最高法院裁決後 全美各州料半數跟進禁止墮胎
洛縣及全國83位檢察長承諾 不會起訴墮胎婦女

洛縣及全國83位檢察長承諾 不會起訴墮胎婦女
圖輯／最高法院推翻墮胎判例 民眾聚集抗議示威

圖輯／最高法院推翻墮胎判例 民眾聚集抗議示威
迪士尼將為員工赴外州墮胎提供旅費補助

迪士尼將為員工赴外州墮胎提供旅費補助
加州法律保護墮胎 大多數保險負擔流產護理

加州法律保護墮胎 大多數保險負擔流產護理

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
蘋果耳機全球召回，可免費換新耳機（蘋果官網）

全球召回蘋果Airpods pro有問題耳機 免費換新

2022-06-21 13:51
南加華人申請綠卡被拒，原因是他的出租屋曾被用於種植大麻。（Unsplash.com）

妻女皆公民 華人房屋租人被非法種大麻 辦綠卡被擋

2022-06-24 02:20
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
母女LA遇反亞裔襲擊，父親討說法被嫌犯推倒在地。（Patricia提供）

世界晚報╱母女LA遇反亞裔襲擊 父親討說法被打斷肋骨

2022-06-19 21:09

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案