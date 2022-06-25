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彩券獎金破3億 通膨影響買氣

記者張宏／洛杉磯報導
東區的惠康書局多次開出奇幻五福頭獎，最近又開出兆彩四等獎。（惠康書局提供）
東區的惠康書局多次開出奇幻五福頭獎，最近又開出兆彩四等獎。（惠康書局提供）

勁球和兆彩獎金都破3億，有東區華人書局日前開出一名兆彩四等獎得主；但是礙於通膨，現在華人社區彩券買氣不旺，有彩券業者銷售額下降了20%。

東區的惠康書局多次開出奇幻五福頭獎，這次又開出兆彩四等獎。（惠康書局提供）
東區的惠康書局多次開出奇幻五福頭獎，這次又開出兆彩四等獎。（惠康書局提供）

東區的惠康書局去年5月第二次開出奇幻五福頭獎，獎金37萬2522元；加上在2011年和2013年先後開出兆彩(Mega Millions)二獎，惠康書局累積中獎金額達到100多萬元。如今惠康21日又開出兆彩四等獎，老闆Jacky表示，有四個人獲得兆彩四等獎，他的店就有一個，獎金雖然只有6000多元，但也為中獎的客人高興。

勁球（Power Ball）現在獎金達到3億3500萬元，而兆彩（Mega Mi...
勁球（Power Ball）現在獎金達到3億3500萬元，而兆彩（Mega Millions）的獎金是3億1200萬元。（記者張宏／攝影）

勁球（Power Ball）獎金達到3億3500萬元，25日開獎日；兆彩（Mega Millions）獎金3億1200萬元，24日是兆彩的開獎日。如果以往大獎在前，買氣都會比較旺，尤其24日是周末也是開獎日，但是聖蓋博一家彩券店鋪完全沒有客人進來買彩券。店家表示，最近因為通貨膨脹，大家都緊縮開銷。雖然彩券的價格沒有上漲，但是民眾對開銷收緊，買彩券的意願不如從前。現在店裡彩券銷售下降至少20%。

華人李先生一直都是買彩券的常客，以前每周都去買彩券，如果有大獎還會加買，但是最近他減少了買彩券的頻率。他說，現在萬物皆漲，生活開銷增加，雖然彩券支出不大，但是架不住積少成多，且買了那麼多年，中獎機率越來越低，一直沒怎麼中，多少覺得心灰意冷。

還有華人繼續保持買彩券的習慣。華人林小姐說，買彩券就是買一個希望，一周買兩元還是可以負擔的。不過現在大環境的確很不好，彩券店的老闆也會抱怨買彩券的人越來越少。以前大獎出來，大家都趨之若鶩，現在稀鬆平常，估計也和錢越來越不經花有關吧。

華人 勁球 聖蓋博

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